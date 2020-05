Đề nghị luật hóa việc không xăm trổ trong độ tuổi nghĩa vụ ĐB Nguyễn Minh Đức (TP HCM) nêu thực tế, người thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như tuyển dụng vào lực lượng quân đội, công an với tiêu chí không được xăm trổ. ĐB cho rằng, quyền tự do của thanh niên luôn được tôn trọng. Có một bộ phận thanh niên thích tự do, xăm trổ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vấn đề đặt ra là khi họ sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc, khi Tổ quốc cần nhưng vì có quy định như vậy nên không tham gia được. Hoặc cũng có những đối tượng cố tình xăm trổ để trốn nghĩa vụ quân sự. Do đó, cần có quy định chặt chẽ hơn trong luật Thanh niên về vấn đề này để thể hiện rõ quyền và nghĩa vụ thanh niên đang trong tuổi nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, khi đang trong tuổi nghĩa vụ quân sự thì thanh niên không được quyền xăm trổ. Như vậy sẽ đảm bảo công bằng: Có thanh niên vì trót xăm trổ nên không thực hiện được nghĩa vụ quân sự; có thanh niên vì cố tình xăm trổ để không thực hiện nghĩa vụ quân sự.