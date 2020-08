Nhiều lãnh đạo của Quốc hội được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba...

Nhân kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 19/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhiều lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho hai Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển và Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ngoài ra, có 7 lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 5 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba và một người được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, để đạt được thành quả ngày hôm nay, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng đổi mới, cải tiến, kế thừa và phát huy kết quả thành tích 75 năm qua.

Các phần thưởng là niềm tự hào của mỗi cá nhân đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kỳ vọng dù trong bất kì hoàn cảnh nào, trên cương vị công tác nào, các cá nhân được tặng thưởng hôm nay vẫn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của người đại biểu nhân dân và hướng tới mục đích phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc và có đóng góp cho hoạt động tiếp tục đổi mới của Quốc hội trong thời gian tới.

Quốc hội là hình tượng của độc lập dân tộc

Tại buổi lễ, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ôn lại truyền thống cách đây 75 năm. Ngày 16/8/1945, Quốc dân Đại hội Tân trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam đã triệu tập Đại hội Tân trào với hơn 60 đại biểu tham dự đại diện cho 3 miền Bắc Trung Nam.

Đại hội đã thể hiện lòng quyết tâm cao, quyết định những vấn đề quan trọng, như thông qua chính sách, nhất trí tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng.

Ông Phúc điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng, ngày 19/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền đã về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Qua đó khẳng định, nước Việt Nam được hưởng tự do độc lập, sự thật Việt nam đã thành một nước tự do độc lập, toàn thể dân tộc Việt Nam đã dành toàn bộ tinh thần, tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.

“Cách mạng tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đã phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột.

Tiếp nối thành công của Cách mạng tháng Tám, Đảng và nhân dân ta đã viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, là cuộc tổng tấn công nổi dậy năm 1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

“Quốc hội Việt Nam là hình tượng của độc lập, đại đoàn kết dân tộc, hiện thân ý chí kiên cường và nghị lực phi thường của dân tộc Việt Nam. Gần 75 năm qua, Quốc hội đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc, ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò của cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân”, ông Nguyễn Hạnh Phúc chia sẻ.

Thu Hằng