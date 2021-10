Ồ ạt từ TP.HCM về các tỉnh đe dọa bùng dịch, đứt gãy chuỗi lao động

Chủ tịch nước đề nghị công an, quân đội cùng các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho người dân di chuyển an toàn, thuận lợi.

Sáng 2/10, tại đầu cầu Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng một số đại biểu Quốc hội đoàn TP.HCM tiếp xúc cử tri trước thềm kỳ họp thứ 2 khóa XV theo hình thức trực tuyến.

Tại đầu cầu TP.HCM có các ĐBQH cùng lãnh đạo, ban ngành TP, đặc biệt có sự tham gia của hơn 150 doanh nhân đại diện các doanh nghiệp.

Chủ tịch nước đề nghị Đoàn ĐBQH TP HCM cần tổng hợp đầy đủ các ý kiến để gửi Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy và UBND TP.

Sau khi nghe các doanh nghiệp, doanh nhân, đại diện bộ, ban ngành nêu ý kiến, Chủ tịch nước ghi nhận các chính sách hỗ trợ của Trung ương và TP giúp doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, song Chủ tịch nước cũng thẳng thắn nhìn nhận quy mô và tính kịp thời của chính sách còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ.

Chủ tịch nước phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri.

Nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất là giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định các cân đối lớn của nền kinh tế, Chủ tịch nước nêu: “Nợ công, lạm phát, bội chi ngân sách là những vấn đề lớn cần tính toán”.

Trước nhiều đề nghị của doanh nghiệp liên quan đến chính sách tài khóa, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tăng cường phân cấp cho TP.HCM thực hiện các chính sách tài khóa để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong khả năng cân đối ngân sách của TP.HCM.

Nhiều ý kiến đề xuất chính sách miễn giảm thuế đến năm 2022, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tài chính lắng nghe và báo cáo Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Về chính sách tiền tệ giảm lãi suất cho doanh nghiệp dù kịp thời, nhưng Chủ tịch nước yêu cầu ngành ngân hàng chia sẻ hơn nữa với những khó khăn của DN, đặc biệt tiếp tục chủ động giảm lãi suất cho vay.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước lưu ý phải ổn định trật tự, an toàn xã hội sau câu chuyện người dân từ TP.HCM di chuyển về quê rất rầm rộ, căng thẳng và đây đã là đợt thứ 3 xảy ra tình trạng này. Chủ tịch nước đề nghị công an, quân đội cùng các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho người dân di chuyển an toàn, thuận lợi.

“Việc dòng người di chuyển ồ ạt từ TP.HCM về các tỉnh không chỉ đe dọa dịch bùng phát trở lại mà còn làm đứt gãy chuỗi lao động. TP.HCM phải phối hợp tốt với các địa phương để hỗ trợ người dân, giữ chân người lao động ở lại TP”, Chủ tịch nước chỉ đạo.

Chủ tịch nước đánh giá cao TP.HCM đã ra lời kêu gọi, tạo điều kiện cho bà con ở lại, tiếp tục lao động sản xuất khi dịch được khống chế.

Song song với đó, các cấp chính quyền và người dân phải tích cực ngăn chặn dịch bệnh chủ động hơn, tiêm vắc xin tập trung; đẩy mạnh 5K, không để dịch bùng phát trên quy mô lớn.

“Lúc này giải pháp quan trọng là ưu tiên cao nhất vắc xin cho doanh nghiệp và người lao động để giúp doanh nghiệp có điều kiện khôi phục sản xuất sớm nhất có thể”, Chủ tịch nước lưu ý.

Chủ tịch nước nhấn mạnh không thể loại bỏ hoàn toàn Covid nên để thích ứng an toàn với đại dịch Covid-19 ở phạm vi quốc gia và phạm vi TP, cần có biện pháp cụ thể hóa chiến lược này để có sự chỉ đạo tập trung, nhất quán, xuyên suốt đi liền với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, quận, huyện.

“Trước khi bước vào sản xuất kinh doanh phải rà soát tính an toàn, không vì kinh doanh mà vi phạm quy định phòng chống dịch. Các cấp quản lý Nhà nước cần tạo điều kiện cho di chuyển hàng hóa, con người, từng bước khôi phục, mở dần các đường bay thương mại, tạo điều kiện cho người đã tiêm 2 mũi vắc xin có xét nghiệm âm tính di chuyển trên các loại hình phương tiện vận tải với giám sát y tế an toàn”, Chủ tịch nước quán triệt.

Một lần nữa, lãnh đạo Nhà nước thể hiện quan điểm không nên áp dụng giãn cách xã hội quá dài, phạm vi quá rộng khi dịch bệnh dần được kiềm chế; cần nghiên cứu các nước để triển khai hộ chiếu vắc xin. Và đặc biệt, ông yêu cầu các địa phương phải thống nhất, không chia cách, không cát cứ.

Cuối bài phát biểu, Chủ tịch nước thể hiện niềm tin về "ánh sáng cuối đường hầm" và tin tưởng quý IV sẽ mở ra "chân trời mới" về sản xuất kinh doanh trong bối cảnh mới.

>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 mới nhất

Trần Thường