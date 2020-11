Chiều nay (6/11), Quốc hội bước vào phiên chất vấn các thành viên Chính phủ. Trả lời câu hỏi của ĐBQH Ksor H’Bơ Khắp, Bộ trưởng TN-MT nói rằng rừng còn quan trọng hơn trời

Tiếp tục phiên chất vấn của Quốc hội, chiều nay (6/11), hàng loạt câu hỏi nóng liên quan đến an ninh mạng, báo chí, văn hóa, nội vụ, nông nghiệp đang chờ các thành viên Chính phủ trả lời.

Một số câu hỏi của ĐBQH:

ĐB Trần Thị Dung - Điện Biên hỏi: Luật An ninh mạng có hiệu lực và sau 23 tháng thì đến nay Bộ còn nợ một quyết định ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Đề nghị Bộ trưởng cho biết việc chậm ban hành này ảnh hưởng thế nào đến hiệu lực của Luật An ninh mạng?

ĐB Lưu Bình Nhưỡng - Bến Tre hỏi: Tôi xin gửi tới đồng chí Chánh án, đồng chí biết hiện nay luật sư là một trong những chủ thể tranh tụng. Vậy thì làm thế nào để cho luật sư thực sự được thực hiện quyền này theo pháp luật mà không bị cản trở trong quá trình tố tụng để thực hiện nguyên tắc tranh tụng? Tôi cũng xin gửi câu hỏi này tới Viện trưởng Viện kiểm sát và Bộ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an trả lời chất vấn trước Quốc hội về an ninh mạng

Câu hỏi thứ hai là tới đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an. Hiện nay dư luận hết sức bất bình, đặc biệt là vào dịp lễ, Tết là công an cơ sở đi thu tiền của bà con buôn bán các thứ. Tôi đã thảo luận ở tổ và đề nghị đồng chí rồi thì thực hiện biện pháp gì để cho anh em không làm chuyện này nữa, để tránh ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của ngành công an.

14h05: Mở đầu phần trả lời chất vấn, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói về việc ban hành Nghị định về An ninh mạng. Sau khi Luật An ninh mạng được thông qua, Bộ đã xây dựng các văn bản, nghị định để cụ thể hóa các quy định của luật. Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 04 năm 2019.

Chúng ta đang cân đối giữa các nội dung của quốc tế với luật pháp Việt Nam, từ đó có danh mục các thông tin quan trọng, là căn cứ để phê duyệt Nghị định này.

Chưa ban hành nghị định thì chưa có căn cứ để ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia”, đại tướng Tô Lâm nói.

Trả lời câu hỏi của ĐB Lưu Bình Nhưỡng về quyền tố tụng của luật sư. Bộ trưởng khẳng định: Cơ quan điều tra luôn tạo điều kiện cho luật sư tham gia tố tụng theo quy định.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng báo cáo thêm về tình trạng tội phạm giết người có chiều hướng gia tăng, thậm chí đáng lo ngại là người thân trong gia đình giết hại. Theo Bộ trưởng, cần tiến hành đồng bộ các giải pháp để khắc phục sự xuống cấp trong đạo đức xã hội. Đề nghị các cấp các ngành phối hợp lực lượng công an nắm bắt thông tin, giải quyết sớm các vấn đề cấp cơ sở, quản lý tốt các đối tượng.

Trả lời câu hỏi của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nêu lên sáng nay về dấu hiệu tiêu cực của một số công an cơ sở, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định nếu có cũng "hết sức cá biệt".

Hiện nay, Bộ Công an triển khai lượng lớn công an đến cơ sở. Quan điểm Bộ là kiên quyết xử lý sai phạm tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ, không bao che bất kể trường hợp nào. Đồng thời, nếu đơn vị nào có vi phạm thì người đứng đầu sẽ bị xử lý.

Bộ trưởng Công an đề nghị ĐBQH, cử tri nếu phát hiện công an có tiêu cực, vi phạm thì trao đổi với Bộ Công an, ở mọi cấp chúng tôi sẵn sàng xác minh, xử lý, thông báo rộng rãi với nhân dân.

14h20: Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trả lời ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) về tôn chỉ mục đích của báo chí.

Bộ trưởng cho biết, cơ quan báo chí là cơ quan ngôn luận của cơ quan chủ quản báo chí, tức cơ quan và tổ chức nằm trong hệ thống tổ chức chính trị ở Việt Nam.

Mỗi cơ quan tổ chức đều có chức năng nhiệm vụ riêng, các cơ quan báo chí phải bám theo chức năng nhiệm vụ này, hay còn gọi là tôn chỉ mục đích để tuyên truyền, vì thế sẽ vẽ lên bức tranh toàn cảnh về xã hội Việt Nam. Nếu không có sự phân vai thì có thể lệch bên này, lệch bên kia, nhiều chỗ này ít chỗ kia và rất nhiều vấn đề kinh tế xã hội sẽ không được đề cập.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời Quốc hội về tôn chỉ mục đích báo chí

Tập trung hoạt động theo tôn chỉ mục đích thì giúp cho báo chí viết chuyên sâu được cái mà báo chí hiện nay đang còn yếu, đây là cách tiếp cận của Việt Nam đã được luật định.

Song cũng có ý kiến cho rằng thực hiện tôn chỉ mục đích sẽ hạn chế quyền của cơ quan báo chí, đặc biệt trong việc chống tiêu cực tham nhũng, tôi khẳng định điều này không hạn chế quyền đó.

Thời gian vừa qua có nhiều nhà báo, cơ quan báo chí đã đi tác nghiệp hoặc được giao đi tác nghiệp không đúng với tôn chỉ mục đích, chuyên ngành của mình, việc này gây khó khăn cho nhiều cơ quan tổ chức và ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan báo chí, nhà báo đang thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ TT&TT đã và sẽ nghiêm túc xử lý các cơ quan báo chí không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích này.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói thêm: Từ năm 2018, Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ TT&TT đã dùng công nghệ, phát triển công cụ để phát hiện những bài báo "sáng đăng, chiều gỡ". Thực hiện nhắc nhở các cơ quan báo chí và yêu cầu giải trình tại giao ban hàng tuần, xử lý hành chính hoặc theo quy định đạo đức nghề nghiệp.



Hiện nay hiện tượng này đã giảm đáng kể, mỗi tuần chỉ còn 1-2 vụ phải giải trình nhưng chủ yếu là do lỗi biên tập phải sửa lại.

Trả lời về vấn đề ĐB Võ Thị Như Hoa (TP. Đà Nẵng) nêu tình trạng chồng chéo văn bản pháp luật, Bộ trưởng Tư Pháp Lê Thành Long cho rằng nhận xét của ĐB là chính xác.



Chính phủ xác định xây dựng thể chế là công tác ưu tiên. Bộ Tư pháp và các bộ ngành đã cố gắng nhưng tình trạng văn bản chồng chéo, hết hiệu lực, chưa phù hợp nhưng chưa được rà soát kịp thời là một thực tế.



Vừa qua Chính phủ đã có báo cáo Quốc hội về những nhóm vấn đề chồng chéo, lý do và đề xuất. Nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, do khả năng chúng ta còn hạn chế chưa dự liệu hết các vấn đề đặt ra, đặc biệt những nội dung liên ngành, nhiều vấn đề khó, có những biến động đòi hỏi phải cập nhật.



Các chủ thể xây dựng luật, văn bản luật cần rà soát đánh giá kỹ tác động. Khi soạn thảo luật phải đặt trong bối cảnh liên ngành, liên lĩnh vực. Yếu tố con người là cơ bản, phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng.



ĐB Nông Văn Tình (tỉnh Nghệ An) đặt vấn đề khi có sự chậm trễ văn bản hướng dẫn thi hành luật, Bộ trưởng Tư pháp cho rằng nhận xét là chính xác và chưa được khắc phục triệt để.



Ngoài lý do chủ quan thì có những lý do khách quan như có những luật phải ban hành hàng chục văn bản hướng dẫn, trong khi có những vấn đề rất khó, còn nhạy cảm. Vì vậy, đây phải là nhiệm vụ trọng tâm của các bộ ngành, là tiêu chí đánh giá cán bộ, phải thực hiện song song khi xây dựng dự thảo luật.

Nhiều vấn đề được các đại biểu chất vấn thành viên Chính phủ

