Thảo luận dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chiều nay (10/8), Thứ trưởng hai Bộ Công an và Quốc phòng tranh luận về thẩm quyền quản lý an ninh ở khu vực biên giới.

Thứ trưởng Công an Bùi Văn Nam đề nghị làm rõ chủ thể về đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới để phối hợp cho tốt.

“Trong thực tiễn chỉ đạo, chúng tôi thấy, nếu không rõ thẩm quyền, quyền hạn thì phối hợp sẽ có những khó khăn. Nếu chưa có luật thì có văn bản dưới luật để hướng dẫn, nếu có luật rồi thì nguyên tắc phải theo luật”, Thượng tướng Bùi Văn Nam nói.

Quản lý chia cắt rất khó trong xử lý vụ việc cụ thể

Ông dẫn chứng việc quản lý người nước ngoài xuất nhập cảnh liên quan tới Covid vừa qua liên quan đến an ninh quốc gia nên cả quân đội và công an cùng làm.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Công an cho rằng, chỉ có Việt Nam mới có 2 cơ quan nhà nước cùng quản lý xuất nhập cảnh. Biên phòng quản lý xuất nhập cảnh biên giới và trên biển; Công an quản lý tại cửa khẩu và hàng không.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an

“Hai hệ thống quản lý, mặc dù có liên kết nhưng không tránh khỏi những sở hở trong quản lý. Chính vì vấn đề này, chúng tôi thấy, Thường vụ Quốc hội cân nhắc kỹ trong quy định, tránh có những sơ hở không cần thiết”, Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh.

Ông đề nghị, dự thảo luật quy định theo hướng Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, trong đó có bộ đội biên phòng, các cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Quy định như vậy sẽ phù hợp với Luật Biên phòng, Luật An ninh nhân dân, Luật Công an nhân dân…

Thứ trưởng Bộ Công an lý giải, Điều 66 Hiến pháp quy định rất rõ, Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ, hiện đại làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Điều 67 Hiến pháp quy định, Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Hơn nữa, Nghị quyết 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá 11 nêu nguyên tắc hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước là một nhiệm vụ chỉ một cơ quan tổ chức thực hiện và đảm nhiệm; một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm…

Ngoài ra, Thứ trưởng Công an cho rằng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới không chỉ quản lý đường an ninh biên giới, cột mốc, mà cái chính là bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng, an ninh thông tin, đấu tranh chống gián điệp, phản động, quản lý xuất nhập cảnh, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm kinh tế, ma tuý, môi trường, tội phạm xuyên biên giới quốc gia.

Các quy định hiện hành quy định rõ, Bộ Công an có trách nhiệm giúp Chính phủ thống nhất quản lý trên các lĩnh vực này.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Nam, nếu không khắc phục được chồng chéo hiện nay thì việc bảo đảm an ninh khu vực biên giới sẽ còn sơ hở và đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hết sức cân nhắc, để sao quy định vẫn bảo đảm nhiệm vụ biên phòng và bảo đảm được sự thống nhất quản lý an ninh trật tự toàn bộ hệ thống đất nước.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng nêu thực tế vừa qua khi làm một số chuyên án rất lớn, truy nã những đối tượng tham nhũng, tiêu cực thì các trường hợp lọt đều từ cửa khẩu đường bộ. Các đối tượng phạm tội đã lợi dụng sơ hở trong quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh.

“Về trách nhiệm, quyết định là biên phòng chủ trì hay bên công an chủ trì cũng được nhưng tôi e rằng, nếu quyết định chưa đủ cơ sở thuyết phục, sau này thành luật thì khó lắm”, ông Nam băn khoăn.

Hình ảnh phối hợp giữa công an và quân đội rất tốt

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến cho rằng, căn cứ tình hình thực tiễn hơn 61 năm qua, những việc Bộ đội Biên phòng đã và đang làm tốt, chứng minh quy định đúng, hiệu quả và khẳng định, đến nay chưa phát hiện cái gì chồng chéo hoặc trái quy định.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trong quá trình xây dựng luật, thường có ý kiến giao thoa về chủ trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới giữa công an với quân đội, trong đó quân đội giao cho lực lượng biên phòng.

“Hiện nay có Luật Biên giới quốc gia năm 2003, Luật An ninh quốc gia năm 2004, mới đây nhất là khoản 2 điều 35 của Luật Quốc phòng năm 2018 đều giao Bộ Quốc phòng chủ trì đảm bảo an ninh trật tự ở vùng biên giới, cửa khẩu”, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến nói.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng



Thứ trưởng Quốc phòng cũng thông tin thêm, các quy định của Đảng về việc quản lý 5 cửa khẩu hiện nay cũng thuộc Bộ đội Biên phòng chứ không phải của công an. Vấn đề này khi xin ý kiến các thành viên Chính phủ ngày 5/2, có 22/26 phiếu đồng ý Bộ đội Biên phòng chủ trì giữ gìn an ninh biên giới, cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

“Như vậy là Chính phủ thống nhất rất cao chứ không phải là tự ban soạn thảo, Uỷ ban Quốc phòng An ninh hay tự Uỷ ban thường vụ Quốc hội nghĩ ra”, tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.

Đề cập đến một số vụ tội phạm lọt qua cửa khẩu, phải phát lệnh truy nã mà Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề cập, ông Chiến cho rằng, trách nhiệm trước hết thuộc Bộ Công an và của hệ thống chính trị chứ không phải của Bộ Quốc phòng. Đó là sơ hở từ khâu quản lý xuất nhập cảnh, cấp giấy tờ, còn khâu kiểm soát không có sơ hở gì.

“Tôi thấy hình ảnh phối hợp giữa công an và quân đội, đặc biệt Bộ đội Biên phòng nói riêng trong phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự rất tốt. Nhà nước cần phải tiếp tục sử dụng cơ chế phối hợp này”, Thứ trưởng Quốc phòng nói.



Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, bây giờ đang xây dựng một nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân nên trách nhiệm ở đây không chỉ duy nhất một lực lượng nào làm nhiệm vụ ở khu vực này cả. Có thể nói đây là sức mạnh tổng hợp của cả đất nước, của nhiều lực lượng.

“Nhưng đi vào từng nhiệm vụ cụ thể, lực lượng nào chủ trì thì tôi đề nghị ngồi lại với nhau để chỉnh lý cho phù hợp hơn”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Thu Hằng