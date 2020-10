Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh ngập sâu, trong đó quốc lộ 1A đoạn tiếp giáp giữa xã Xuân Hồng và Xuân Lam (huyện Nghi Xuân) ngập sâu đến 1m.

Trung tá Đặng Viết Thắng, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi qua khu vực quốc lộ 1A đoạn tiếp giáp giữa xã Xuân Hồng và Xuân Lam, đơn vị đã bố trí lực lượng và cắm biển cấm do tuyến quốc lộ này đang ngập sâu 1m, với chiều dài gần 1km.

Nước ngập sâu tới 1m

Ông Võ Trường Giang - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.3 cho biết, tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lam hiện đang bị tắc đường do mưa lũ gây ngập (nơi xảy ra vụ xe khách bị lũ cuốn trôi năm 2010 làm 19 người chết).

Từ chiều qua, lực lượng chức năng lập chốt chặn hai đầu để đảm bảo an toàn

“Lực lượng chức năng đã cấm đường và phân luồng giao thông từ chiều hôm qua, hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo đường tránh Hồng Lĩnh. Phía Bắc, phân luồng từ cầu Bến Thủy 2, phía Nam từ cuối nút giao Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh)”, ông Giang nói.

Cấm phương tiện hai đầu quốc lộ 1A

Mưa lớn mấy ngày qua khiến mái ta luy quốc lộ 15 đoạn qua Can Lộc - Hương Khê sạt lở đất đá xuống đường. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn, biển và đèn cảnh báo cấm người và phương tiện đi qua khu vực này.

Đất đá sạt xuống quốc lộ 15

Đá sạt xuống đường

Một cán bộ Đội CSGT kiểm soát trật tự đường mòn Hồ chí Minh thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, hiện tuyến quốc lộ 15 đang có 3 điểm tắc giao thông do sạt lở gây ra. Đoạn KM 397+100 do mưa to nên nước ùn trong rừng, kéo theo đất ra giữa đường, Ban quản lý đường bộ thường xuyên túc trực dùng máy xúc thông đường.

Bùn đất đổ xuống quốc lộ 15

Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo sạt lở, tắc đường

Km 397+800 đoạn qua xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà) do khi làm đường, nổ mìn ở vách núi nên khi mưa lâu, đất ướt cùng với nền yếu nên khu vực này có dấu hiệu sụt lún.

CSGT đã triển khai lực lượng cấm đường, ban ngày có thể cho phương tiện chạy qua nhưng ban đêm phải cấm đường để đảm bảo an toàn.

Trên tuyến quốc lộ 15, tại Km 397+900 đoạn qua xã Hà Linh (huyện Hương Khê) đất đá hai bên đường sạt lở.

“Đoạn này CSGT đã cấm đường, sau mưa bão mới xử lý được. Hiện tại, ban ngày đơn vị cho phương tiện đi thưa và chạy chậm, cẩn thận, còn ban đêm thì hướng dẫn phương tiện tiến ra huyện Đức Thọ - Vũ Quang, sau đó mới chạy về Hương Khê”, một CSGT làm nhiệm vụ ở khu vực này chia sẻ.

Lập rào chắn, cấm phương tiện qua quốc lộ 15

Ngoài ra, huyện Can Lộc có một số thôn đang ngập nặng, giao thông chia cắt; huyện Cẩm Xuyên sạt lở 1 điểm ở xã Cẩm Quang, ngập cục bộ một số xã; huyện Đức Thọ ngập các tuyến đường liên xã gồm Tùng Châu, Quang Vinh, Bùi La Nhân và Thanh Bình Thịnh.

Thành phố Hà Tĩnh ngập khoảng 10-20cm tại một số tuyến đường như Nguyễn Xí, 26/3, Nguyễn Du, Xuân Diệu. Huyện Hương Sơn có sạt lở tại 1 điểm tại đường quốc lộ 8A từ xã Sơn Kim 1 đi cửa khẩu, hiện đang cấm đường.

Huyện Kỳ Anh sạt lở 4 tuyến (quốc lộ 15B, đường 551, đường quốc phòng ven biển Xuân Hội - Vũng Áng đi qua địa bàn xã Kỳ Phong, Kỳ Trung, Kỳ Bắc, Kỳ Xuân).

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá cho biết, hôm nay các khu vực tiếp tục có mưa, mưa vừa một vài nơi mưa to, lượng mưa phổ biến ở mức 30-60mm.

Tối qua lượng mưa đo được các khu vực trong tỉnh phổ biến từ 25 - 53mm, riêng Thạch Đồng 181mm và TP Hà Tĩnh 160mm.

Lúc 7h sáng nay, lũ trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ xuống chậm sau đó lên lại và đã đạt đỉnh. Sông Ngàn Phố ở xu thế xuống. Sông Rào Cái, Cửa Nhượng chịu ảnh hưởng của thuỷ triều.

Trong 6 giờ tới, lũ trên các sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ và sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm ở xu thế xuống; tại trạm Hòa Duyệt lên chậm sau đó đạt đỉnh, trên sông La tiếp tục lên chậm.

Thiện Lương