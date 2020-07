Hội chợ triển lãm về công nghiệp quốc phòng quốc tế lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Việt Nam bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.

Tại hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng (ADSOM+) sáng nay (7/7), các đại biểu đánh giá cao vai trò của hợp tác quốc phòng trong ứng phó với đại dịch Covid-19 thời gian qua, một số ý kiến phát biểu tại hội nghị bày tỏ quan ngại rằng trong khi cả thế giới đang phải gồng mình chống dịch, vẫn xuất hiện những hành động đơn phương ảnh hưởng đến môi trường an ninh và ổn định ở khu vực.

Các đại biểu hoan nghênh Tuyên bố của Chủ tịch hội nghị cấp cao ASEAN vừa qua, trong đó khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì, thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, bảo đảm một vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Nhấn mạnh tầm quan trọng của thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nêu rõ ASEAN tôn trọng mối quan hệ giữa các nước lớn với nhau nếu như mối quan hệ đó tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng các nước trong ASEAN, đem lại hòa bình, ổn định cho khu vực.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu kết luận hội nghị

Từ nay đến cuối năm, với tư cách là nước chủ nhà ASEAN và đồng thời là ủy viên không Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam dự kiến có những hoạt động quan trọng như hội nghị ADSOM và ADSOM+ được tổ chức vào cuối tháng 8 tại Hà Nội, hội nghị ADMM+ kết hợp với kỷ niệm 10 năm thành lập ADMM+ dự kiến vào tháng 10, hội chợ triển lãm về công nghiệp quốc phòng lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

"Hội chợ triển lãm về công nghiệp quốc phòng quốc tế lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Việt Nam bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. Chúng tôi rất mong được mời các bộ trưởng, phái đoàn Bộ Quốc phòng các nước và doanh nghiệp tham gia triển lãm này", Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh thông tin.

Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam đánh giá hội nghị hôm nay có ích và đã bàn được nhiều việc. Đó là trao đổi kinh nghiệm về Covid-19 và nhận thức cần sự hợp tác mạnh mẽ hơn để ứng phó với dịch bệnh. Nhận thức đầy đủ hơn về những nguy cơ đến từ thiên nhiên, đến từ môi trường, không loại trừ là thách thức an ninh phi truyền thống sẽ càng ngày phức tạp hơn.

"Phải tăng cường hợp tác nhiều hơn nữa về mặt quốc phòng, phải giảm bớt những nguy cơ, thách thức, xung đột, những tranh chấp dễ dẫn đến xung đột, chia rẽ và xây dựng mối quan hệ quốc tế dựa trên luật pháp thì mới có thể đối phó được những nguy cơ trong tương lai", Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói.

Về các vấn đề an ninh khu vực, không để dịch Covid-19 làm quên đi các thách thức khác, kể cả an ninh truyền thống lẫn phi truyền thống, đó là khủng bố, an ninh mạng, an ninh biển, buôn người,...

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vình nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều, Việt Nam rất mong muốn nhận được sự ủng hộ hợp tác của các nước để hoàn thành tốt vai trò chủ nhà của ASEAN năm 2020... "Chúng tôi rất mong được đón tiếp các quý vị, cá nhân tôi rất mong được gặp tất cả các quý vị ở đây trong cuộc họp ADSOM+ dự kiến là lùi lại muộn hơn để chuẩn bị cho hội nghị ADMM+ cuối năm", Thứ trưởng nói .

Đại diện Việt Nam tin tưởng với tinh thần hợp tác, mọi thách thức khó khăn sẽ được khắc phục dần và sẽ đóng góp nhiều hơn cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khu vực ASEAN ổn định hòa bình hợp tác và phát triển.

Thành Nam