Bị tổ công tác phòng chống dịch dừng xe kiểm tra vì ra đường không có lý do chính đáng, nhóm người đi ô tô lớn tiếng thách thức, cười nhạo nói “phạt 50 triệu là cùng, đừng gửi giấy về nhà là được”.

Ngày 10/8, cơ quan chức năng TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tiếp tục xác minh, làm rõ danh tính để xử lý theo quy định đối với nhóm người đi xe ô tô ra đường không có lý do chính đáng. Nhóm này còn thách thức tổ công tác làm nhiệm vụ phòng chống dịch phường Thắng Tam.

Người đàn ông trong nhóm kéo khẩu trang hút thuốc, gác chân lên ghế, cười nói và thách thức tổ công tác

Vào khoảng 21h30 ngày 9/8, tổ công tác của phường Thắng Tam (TP Vũng Tàu) đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn thì phát hiện ô tô màu đen mang BKS TP.HCM lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng từ đường Lê Hồng Phong sang Hoàng Hoa Thám nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ.

Tại đây, 4 người đi trên xe gồm 2 nam 2 nữ không xuất trình được các giấy tờ tùy thân, không có giấy tờ chứng minh ra đường với lí do chính đáng, có dấu hiệu say xỉn. Đáng nói, khi được yêu cầu xuống xe làm việc thì một người phụ nữ mang áo vàng đen trong nhóm này liên tục to tiếng, dùng những lời lẽ khiếm nhã, thô tục thách thức, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau khi to tiếng chửi bới, người phụ nữ mang áo vàng đen đọc, ký biên bản. Ảnh cắt từ clip.

Qua kiểm tra, tài xế điều khiển xe ô tô trên cũng không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe và có biểu hiện đã sử dụng rượu bia.

Chưa dừng lại, trong khi lực lượng chức năng đang lập biên bản, làm việc với nhóm người này thì 2 người đàn ông kéo khẩu trang xuống khỏi mặt, lấy thuốc lá hút, một người còn gác chân lên ghế, buông lời thách thức nói “cao lắm bao nhiêu đây 50 triệu, chứ làm đ* gì nhiều”.

Một người còn cười nhạo tiếp lời nói “Đừng gửi giấy về nhà là được, hãi lắm, kinh lắm”. Mặc dù được lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở nhưng nhóm người này tỏ ra bất hợp tác, cười nói đùa cợt.

Tất cả hành động và lời nói của những người trong nhóm này đều được tổ công tác quay phim ghi lại.

Thời điểm trên, đội CSGT Công an TP Vũng Tàu đang tuần tra kiểm soát trên địa bàn, phát hiện vụ việc nên đã đến phối hợp giải quyết.

Qua kiểm tra, tài xế lái xe có nồng độ cồn lên tới 0,737mg/l khí thở. Ngay sau đó, đội CSGT TP. Vũng Tàu đã tạm giữ chiếc ô tô để xử lý theo quy định.

Qua làm việc, bước đầu 4 người trong nhóm này khai tên: L.V.T. (58 tuổi, tài xế lái xe), T.H.Tr. (42 tuổi), V.Đ.D. (25 tuổi) và H.G.Th. (25 tuổi, cùng trú tại TP Vũng Tàu). Theo lãnh đạo phường Thắng Tam, do những người này thời điểm bị lập biên bản không mang theo giấy tờ nên nghi ngờ khai man danh tính, do đó cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Quang Hưng

