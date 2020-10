Bão số 9 bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối nay, thời gian có gió mạnh nhất là sáng sớm đến chiều tối ngày mai. Dự báo bão đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Sáng nay (27/10), Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai tổ chức họp ứng phó với bão số 9.

Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, lúc 6h30 sáng nay, cường độ bão tăng thêm, hiện sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17.

Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Mai Văn Khiêm.

Đây là cường độ rất mạnh, khả năng cường độ này có thể mạnh thêm hoặc duy trì đến chiều tối.

Theo ông Khiêm, cường độ bão từ khi vào Biển Đông đến nay cấp độ tăng gần như liên tục, hoàn lưu mây bao trùm hết khu vực trung tâm của bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Trưa nay, khu vực ven biển sẽ ảnh hưởng trực tiếp gió mạnh. Bão số 9 bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối nay, thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10.

Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Từ đêm nay đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Dự báo hướng đi của bão số 9. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Dự kiến sơ tán hơn 500 nghìn dân

Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Cục cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng tham mưu cho biết, lúc 9h hôm nay, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức 2 đoàn công tác vào Đà Nẵng và Khánh Hoà để phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chỉ đạo công tác ứng phó với bão.

Bộ Quốc phòng cũng đã có công điện khẩn chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5, các quân binh chủng như hải quân, phòng không không quân triển khai cấp bách các biện pháp ứng phó với bão số 9.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, tính đến 6h sáng nay, các đơn vị đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 45.009 tàu/229.290 lao động biết diễn biến của bão Molave để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã rà soát, chuẩn bị công tác sơ tán dân trước khi bão đổ bộ. Tổng số dân dự kiến sơ tán 146.866 hộ/571.746 người.

Hiện các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã cấm biển; quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/10.

