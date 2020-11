Kiểm tra nhà xưởng của một công ty ở Bình Dương, công an phát hiện hàng ngàn chai nước tẩy rửa giả đang được sang chiết chuẩn bị bán ra thị trường.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương sáng nay vừa phối hợp với các cơ quan chức năng TP Thuận An bất ngờ kiểm tra nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH Q.N.P (phường Thuận Giao, TP Thuận An), phát hiện công nhân đang có hành vi sang chiết, làm giả nhiều loại nước tẩy rửa với quy mô lớn.

Hàng ngàn chai nước tẩy rửa giả bị phát hiện

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực nhà xưởng, công nhân đang sang chiết hóa chất từ các thùng phuy lớn sang các chai nhỏ rồi dán tem, nhãn có đề chữ Thái Lan, sau đó đóng thùng sản phẩm.

Trong số các sản phẩm bị làm giả, có nhiều loại nước lau rửa đa năng dùng cho trẻ em.

Hóa chất được sang chiết từ thùng phuy lớn vào chai nhựa

Kiểm tra một kho hàng khác cách đó khoảng 200 mét, công an còn phát hiện hơn 5.000 thùng nước tẩy rửa đã thành phẩm, chuẩn bị xuất bán ra thị trường.

Công an bắt quả tang cơ sở sản xuất nước tẩy rửa giả

Theo cơ quan chức năng, các sản phẩm này là hàng giả, được làm rất giống hàng thật, chủ lô hàng còn sử dụng tem, mã code, mã vạch để qua mặt cơ quan chức năng.

Hiện toàn bộ lô hàng này đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ nguồn gốc.

Xuân An