Sau khi chủ tịch xã hô khẩu lệnh, hàng trăm người cầm dụng cụ nơm, lưới, vó... nhào xuống đầm nước bắt cá.

Sáng nay (14/6), tại thôn Nam Viên, xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) diễn ra lễ hội đánh cá Đầm Vực (hay còn gọi là lễ hội Đồng Hoa).

Từ 5h sáng hàng trăm người tập trung trên bờ, mang theo dụng cụ để đánh bắt cá

Đầm Vực nằm dưới chân dãy núi Hồng Lĩnh, có chiều dài hơn 1km với diện tích khoảng 30 ha, có nhiều loài cá nước ngọt sinh trưởng. Mỗi năm đến dịp tháng 3-4 âm lịch, lễ hội Đồng Hoa lại được tổ chức.

Tương truyền vào thời phong kiến, lý trưởng và các bậc cao niên trong làng cho lập bàn thờ cúng tế thành hoàng bản thổ tại ngôi miếu cạnh đầm Vực.

Sau khi tế xong, một hồi trống chiêng vang dậy, lý trưởng hô to rồi cầm nơm xuống đầm úp cá khai lễ, tiếp theo là dân chúng gồm cả người già, trẻ, gái, trai ào xuống với đủ các loại dụng cụ như nơm, lưới, vó, nhủi... lao xuống đầm để bắt cá.

Theo lãnh đạo xã, lễ hội đánh Vực ở xã Xuân Viên đã tồn tại gần 300 năm nay.

Chị em chuẩn bị lưới vó để cất cá

Bắt đầu khai hội, sau khi làm lễ cúng trên bờ, Chủ tịch UBND xã Xuân Viên đã hô một tiếng lớn làm khẩu lệnh và ngay lập tức, hàng nghìn người cùng với các dụng cụ đánh bắt ào xuống đầm bắt cá.

Ông Trần Thanh Hóa (trú xã Xuân Viên) hào hứng cho biết: “Từ 5h sáng tôi cùng dân làng đã có mặt tại đầm nước để bắt cá. Đây là lễ hội thường niên, mang đậm bản sắc của địa phương. Chúng tôi rất vui vì năm nào lượng người khắp nơi đổ về để xem dân làng đánh bắt cá”.

Những năm trở lại đây, để bảo vệ và nâng cao chất lượng, truyền thống và ý nghĩa của lễ hội, UBND xã Xuân Viên đã lập ra một đội bảo vệ đầm, cấm đánh bắt, rà, lưới trên đầm nên lượng cá vào mùa lễ hội rất nhiều, lắm cá to.

Theo lời kể của già làng, ai bắt được cá to, người đó sẽ gặp may mắn, buôn may bán đắt.

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh cho biết, đến với lễ hội đánh cá Đầm Vực, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm không gian sinh hoạt văn hóa - tâm linh nông nghiệp kỳ thú của cư dân nơi đây.

"Khách sẽ được tham gia đánh bắt cá cùng mọi người hoặc mua cá tươi. Đặc biệt, với các tay săn ảnh thì đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện tài năng với những góc máy đẹp về cảnh sắc thiên nhiên và con người ở đây', ông Linh nói.

Một số hình ảnh lễ hội:

Dân làng đánh bắt cá theo chiều quy ước 1 hướng

Nơm vẫn là dụng cụ phổ biến nhất để úp cá



Trẻ con hào hứng tham gia đánh cá Hàng trăm chiếc xe máy người tham gia đánh bắt để trên bờ

Một con cá chép lớn người này vừa săn được

Chiến lợi phẩm thu được sau 30 phút lội xuống đầm của lão nông

Thiện Lương