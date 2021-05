Đại tá Nguyễn Trọng Dũng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Đại tá Đoàn Minh Lý giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh Nội địa (Bộ Công an).