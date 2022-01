Trong vụ án nghi phạm cướp 3 tỷ đồng ở ngân hàng rồi bỏ ra hơn 700 triệu mua chiếc xe máy được mệnh danh "thần sấm", dư luận băn khoăn số phận chiếc xe sẽ như thế nào?

Vụ án cướp ngân hàng ở Hải Phòng đang thu hút sự chú ý của dư luận những ngày qua do có tình tiết khá "hài hước" là tên cướp sau khi gây án đã lên Hà Nội bỏ ra khoản tiền hơn 700 triệu đồng mua chiếc xe phân khối lớn Kawasaki ZX-10R được mệnh danh là "thần sấm".

Ngày 9/1, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng là Nguyễn Văn Nam (trú Cát Hải, TP Hải Phòng).

Lễ bàn giao xe cho Nam (Ảnh: Hà Đạt Hùng).

Sự việc đã nảy sinh tình huống pháp lý được nhiều người quan tâm và thắc mắc, vậy việc xử lý với cái xe và số tiền tên cướp trả cho chủ cửa hàng xe thế nào?

Theo luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty luật Pháp Trị thì sau khi cướp ngân hàng, Nguyễn Văn Nam sử dụng một phần số tiền để mua xe máy. Số tiền khoảng 700 triệu mua xe máy được xác định là tiền do phạm tội mà có, xe máy được xác định là vật mua bằng tiền phạm tội mà có.

Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiến hành các biện pháp tố tụng yêu cầu đơn vị bán xe hiện đang cầm giữ số tiền này phải giao nộp dưới dạng vật chứng của vụ án hình sự. Theo điểm b, khoản 1, điều 47 Bộ luật hình sự số tiền này sẽ bị tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước.

Đối với chiếc xe máy là vật ý nghĩa với việc giải quyết vụ án, cơ quan tiến hành tố tụng cũng tiến hành thu giữ, niêm phong, bảo quản dưới dạng vật chứng của vụ án hình sự.

Việc xử lý chiếc xe máy này sẽ được giải quyết như sau: Trả lại xe cho đơn vị bán xe nếu cơ quan tiến hành tố tụng xét thấy việc trả lại xe không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án với căn cứ tại điểm b, khoản 3, điều 106 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên việc trả xe này chỉ thực hiện được nếu Nguyễn Văn Nam đồng ý, không phản đối không có tranh chấp. Trong trường hợp Nguyễn Văn Nam có tranh chấp với đơn vị bán xe thì việc tranh chấp này được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Đơn vị bán xe sẽ phải yêu cầu tuyên bố hợp đồng mua bán xe bị vô hiệu do vi phạm điều cấm, cụ thể là người mua đã sử dụng số tiền do phạm tội mà có, số tiền không hợp pháp để mua xe. Việc cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết được phần dân sự- trả lại xe cho đơn vị bán xe trong quá trình giải quyết vụ án hình sự sẽ đảm bảo tốt nhất cho quyền lợi của đơn vị bán xe.

