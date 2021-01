Thang vận thăng xây dựng trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An nâng 11 người rơi từ độ cao khoảng 16m xuống đất, khiến 3 người tử vong và 8 người bị thương.

Hôm nay (5/1), Sở Tài chính Nghệ An chính thức có thông cáo báo chí về vụ việc rơi lồng vận thăng tại công trình xây dựng trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An, tại phường Hưng Phúc (TP Vinh) vào ngày 2/1.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 13h5p ngày 2/1, tại công trình đang thi công trụ sở làm việc của Sở Tài chính Nghệ An; thang vận thăng lồng chở 11 người và 2 xe kiến an cát rơi từ độ cao tầng 4 (khoảng 16m) xuống đất, khiến những người trong thang gặp nạn.

Ngay sau đó, những người có mặt tại công trường đã điện thoại cho bệnh viện 115 điều xe đến cấp cứu nạn nhân, đồng thời báo cho lãnh đạo công ty xây dựng, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan.

Các bác sỹ đã nỗ lực cứu chữa nhưng 1 công nhân do chấn thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện, 2 trường hợp khác tiên lượng xấu nên gia đình có nguyện vọng đưa về và tử vong tại nhà.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Đặng Văn Cung (SN 1960, trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành), Trần Trung Hiếu (SN 1977, trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành), Phạm Văn Phượng (SN 1974, trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành).

Hiện tại 8 công nhân còn lại đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND TP Vinh, UBND phường Hưng Phúc, Đội quản lý trật tự đô thị TP Vinh đã đến lập biên bản và phong tỏa công trình, niêm phong các trang thiết bị liên quan và yêu cầu tạm dừng thi công. Đồng thời phân công lực lượng bảo vệ hiện trường.

Lãnh đạo Sở Y tế, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Tài chính Nghệ An… đã đến động viên, thăm hỏi các gia đình bị nạn.

Vận thăng gặp nạn có mã hiệu SC 100, do Trung Quốc chế tạo, sản xuất năm 2016, có biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn (vận thăng chở hàng có người đi kèm) số 20-257/KĐMN, ngày 24/8/2020 do Công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam thực hiện kiểm định, hạn kiểm định đến ngày 24/8/2021.

Nguyên nhân xảy ra sự việc cũng như xử lý trách nhiệm của những người có liên quan, hiện đang chờ kết quả điều tra chính thức từ Công an tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng.

Sở Tài chính Nghệ An cũng cam kết sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, xử lý trách nhiệm các các nhân và tổ chức liên quan đúng pháp luật.

