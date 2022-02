Khi đang đánh bắt hải sản cách đảo Cồn Cỏ khoảng 15 hải lý, tàu cá cùng 11 ngư dân đã bị sóng đánh chìm.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình hôm nay (15/2) cho biết, đơn vị đang chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh và các đơn vị, tàu thuyền duy trì liên lạc, hỗ trợ 11 thuyền viên trên một tàu cá bị sóng lớn đánh chìm trong lúc đánh bắt hải sản.

Theo đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QB-98160 TS do ông Nguyễn Phượng (SN 1971, ở xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng cùng với 10 thuyền viên trong lúc đang đánh bắt hải sản không may bị gió to, sóng lớn đánh chìm cách đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) khoảng 15 hải lý về phía nam.

Cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Gianh theo dõi, hỗ trợ các tàu cá đưa các ngư dân gặp nạn vào bờ

Sau khi chìm, toàn bộ 11 ngư dân may mắn được 2 tàu mang số hiệu QB-98348 TS của ông Phạm Hoan và QB-98082 TS của ông Nguyễn Văn Đông (cùng trú tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn) đang đánh bắt gần đó đến cứu vớt.

Ngay khi nắm bắt thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh và các đơn vị duy trì liên lạc với 2 tàu QB- 98082 TS và QB-98348 TS để nắm tình hình và hỗ trợ thông tin cần thiết.

Đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình tàu bị nạn, tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe các thuyền viên khi tàu vào bờ.

Hải Sâm