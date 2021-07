Phong toả bệnh viện có 2 nữ điều dưỡng nhiễm Covid-19 ở Nghệ An Hôm nay (27/7), ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, ngay sau khi có 2 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 trong khi thực hiện test nhanh Covid-19, Bệnh viện Đa khoa Minh An (xã Quỳnh Giang,huyện Quỳnh Lưu) đã được phong toả; phun hoá chất tiêu độc, khử trùng. Toàn thể nhân viên bệnh viện và người thân được lấy mẫu xét nghiệm. Đêm qua, CDC Nghệ An và Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu tiến hành lấy mẫu các trường hợp F1, F2 của 2 ca bệnh liên quan. Theo đó, 2 nữ điều dưỡng ở Bệnh viện Đa khoa Minh An bị dương tính SARS-CoV-2 là chị T.T.T và N.T.H. được phân công tăng cường công tác lấy mẫu test nhanh Covid-19. Trong ca trực có trường hợp L.V.C dương tính nCoV.