Chiều và tối qua người dân Sài Gòn phải vật lộn chống ngập trong trận mưa lớn nhất năm.

23h tối 6/8, tuyến đường Phan Huy Ích (quận Bình Tân và Gò Vấp) vẫn ngập sâu. Cả đoạn đường dài nước ngập hơn nửa mét khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy. Người dân bì bõm dẫn bộ phương tiện, rẽ sóng để tìm đường về nhà.

Đường Phan Huy Ích ngập sâu hơn nửa mét khiến xe chết máy hàng loạt. Ảnh: Như Sỹ

Hai bên đường, nhiều người dừng xe bên lề để chờ nước rút, số ít lau chùi bugi. Tiếng động cơ vang rền cả khu vực.

Đến gần 1h sáng hôm nay (7/8), nhiều cửa hàng kinh doanh bên đường Phan Huy Ích vẫn sáng đèn. Bên trong các cửa hàng, nước ngập lênh láng cùng với bùn đất đen ngòm. Chủ các cửa hàng tất bật hút nước bằng máy bơm, tát nước bằng các vật dụng như xô, chậu...

Người Sài Gòn suốt đêm vật lộn với ngập lụt

Nước tấn công nhà dân, cửa hàng kinh doanh bên đường Phan Huy Ích. Ảnh: Như Sỹ Người dân móc cống để khơi thông dòng chảy. Ảnh: Như Sỹ

Cửa hàng kinh doanh thời trang bị nước "tấn công"

Người dân trong trận ngập

Suốt đêm, nhiều hộ dân húc nước, tát nước ra khỏi nhà

"Mưa từ chiều và kéo dài đến khuya mới tạnh khiến nước ngập nặng, tràn vào nhà. Gia đình chúng tôi phải kê cao đồ đạc, chặn nước trước cửa rồi tát nước ra ngoài nhưng không xuể"- chị Bùi Thị Xuân (chủ hộ kinh doanh thời trang) ngao ngán.

Tại khu vực quận Bình Thạnh, hàng loạt tuyến đường cũng ngập sâu, có đoạn lút yên xe. Các tuyến đường xung quanh bến xe Miền Đông như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng... nước cũng ngập lênh láng. Hàng loạt xe chết máy, người dân bở hơi tai dắt bộ về nhà.

Ngập lút yên xe máy đoạn dưới chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Thanh Tùng

Ảnh: Thanh Tùng

Trao đổi với PV VietNamNet ông Vũ Văn Điệp - Giám đốc trung tâm Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cho biết, lượng mưa quá lớn gây ra quá tải cho hệ thống thoát nước dẫn đến ngập.

Theo số liệu đến lúc 22h45 đếm 6/8, TP có 38 tuyến đường bị ngập từ 0,15 đến 0,35m. Nhưng con số thống kê này có vẻ thấp hơn thực tế nhiều.

Đơn cử như tại 'rốn ngập' Nguyễn Hữu Cảnh, ống kính phóng viên ghi nhận có điểm ngập lút yên xe máy, cao hơn 0,5m ở thời điểm từ 19h-22h, tuy nhiên, trong báo cáo số liệu thì đường Nguyễn Hữu Cảnh (The Manor) lúc 19h20 chỉ 0.2m, đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn hông cầu vượt lúc 20h00 là 0.3m.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trận mưa chiều tối và tối 6/8 diễn ra trên diện rộng, một số nơi có mưa to đến rất to. Cụ thể, tổng lượng mưa cả trận tại Long Thành (Đồng Nai) 105.2mm, Dĩ An (Bình Dương) 122mm.

Nguyên nhận trận mưa là do rãnh áp thấp có trục Tây bắc- Đông nam nối với một vùng thấp ở ngoài khơi Nam Biển Đông hoạt động mạnh.

Đài này dự báo, hôm nay mưa vẫn còn diễn ra nhiều và vẫn có những địa điểm mưa vừa mưa to.

Từ 4-7 ngày tới do chi phối chính đến thời tiết Nam Bộ là gió Tây nam phổ biến có cường độ trung bình. Do đó, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét. Đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Tuấn Kiệt