Tài xế gây tai nạn khiến 1 nữ sinh ở Hải Dương tử vong, 3 người khác bị thương rồi bỏ chạy vi phạm nồng độ cồn, không có bằng lái.

Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương sáng nay (5/5) cho hay, Công an TP Hải Dương đã tạm giữ lái xe gây ra vụ tai nạn liên hoàn, khiến 1 nữ sinh tử vong rồi bỏ chạy vào 22h đêm qua.



Vụ tai nạn xảy ra ở trước cửa số nhà 271, đường Tuệ Tĩnh nối dài (thuộc phường Bình Hàn, TP Hải Dương). Ô tô BKS 34D.011.16 do Nguyễn Đức Toàn (SN 2000, trú tại phố khu 2, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương) điều khiển đã đâm xe máy điện BKS 34MĐ1-005.48. Xe máy điện do cháu Trần Hoàng Phương A. (SN 2006, trú tại phố Cựu Thành) điều khiển chở theo cháu Phạm Bảo Ngọc Anh (SN 200, trú ở cùng khu với Phương A.)

Nguyễn Đức Toàn chưa có bằng lái, hơi thở có cồn

Hậu quả, cháu Trần Hoàng Phương Anh tử vong tại chỗ, cháu Phạm Bảo Ngọc Anh bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn cho 2 nữ sinh, toàn lái xe bỏ chạy về phía đường gom An Định. Đến gần cầu Phú Lương, Toàn tiếp tục đâm vào 1 xe máy khác khiến 2 nam thanh niên bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Đến 23h30 cùng ngày, Toàn bị lực lượng công an phát hiện khi đang trên đường đến trụ cở Công an TP Hải Dương để đầu thú.

Tổ công tác tạm giữ phương tiện gây tai nạn, tiến hành đo nồng độ cồn. Kết quả hơi thở của tài xế này ở mức 0,815 mg/lít khí thở.

Nguyễn Đức Toàn đang học lái xe tại một cơ sở dạy nghề từ tháng 2/2021 và chưa được cấp phép giấy phép lái xe. Toàn đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Tài xế bỏ chạy sau khi gây tai nạn làm chết nữ sinh và bị thương 3 người Chiếc ô tô chạy với tốc độ cao trên phố Hải Dương đâm chết 1 nữ sinh, làm bị thương nhiều người rồi rồ ga bỏ chạy.

Nguyễn Thu Hằng