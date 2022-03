Ông Hoàng Xuân Tình ở Hà Tĩnh chở khách đi Hà Nội rồi “mất tích”. Sau khi trở về nhà, ông Tình kể lại hành trình di chuyển bất ngờ của bản thân.

Sau gần ba ngày mất liên lạc với người thân, hiện ông Hoàng Xuân Tình (SN 1975, trú xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã trở về đến nhà an toàn.

Ông Tình kể "cách đây một tuần, trong lúc đón khách tại thị xã Hồng Lĩnh, ông gặp một thanh niên nói giọng miền Bắc. Tại thị xã Hồng Linh, thanh niên này nói chở lên huyện Hương Sơn.

Khi đến huyện Hương Sơn, vị khách xin số điện thoại và hẹn hôm sau nhờ chở vào TP Hà Tĩnh".

Ông Tình kể lại sự việc

Đến tối 26/2, khi đang ngồi ăn cơm và xem bóng đá thì nhận được cuộc điện thoại của vị khách thanh niên nói trên. Và thanh niên này thuê chở ra Hà Nội.

“Lúc đó cũng có khách khác gọi xe nhưng tôi từ chối, để nhận chở thanh niên này ra Hà Nội...”, ông Tình nói.

Sau cuộc điện thoại, ông Tình điều khiển ô tô rời khỏi nhà, đến vị trí mà thanh niên kia yêu cầu.

“Ban đầu thanh niên này bảo tôi chờ ở cây xăng trên địa bàn xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn), sau đó lại nhắn tin bảo tôi đến đón tại cổng một khách sạn.

Khi đến nơi thì tôi thấy chiếc vali và 1 cô gái nữa nên tưởng là 2 người cùng đi" - lời anh Tình.

Tôi mở cốp xe cho vị khách cất vali rồi lên xe. Tôi thắc mắc "Cô gái sao không đi cùng?", thì vị khách trả lời "do có việc đột xuất nên ra sau...".

Chiếc xe của ông Tình về tới nhà

Vẫn theo ông Tình, thấy cái vali lớn tôi chỉ nghĩ là hành lý chứ không ngờ trong vali đó chứa ma túy.

Khi xuống đến thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) thì vị khách này lại bảo đổi hành trình, không ra Hà Nội mà về Hưng Yên.

“Trên đường đi, anh ta đề nghị không cần chạy nhanh, về đến nơi lúc nào cũng được”, ông Tình cho hay.

Chuyến xe đầu năm, ông Tình nghĩ may mắn vì gặp được vị khách dễ tính, đi đường dài. Nào ngờ khi xe chạy đến đến TP Ninh Bình, ông Tình hoảng hốt khi thấy công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Khoảng 2h30 ngày 27/2, khi ông Tình đang gõ google để tìm đường lên cao tốc thì bất ngờ công an ập đến bắt cả người và xe đưa về Ninh Xá (Ninh Bình).

Quá trình kiểm tra, bên trong vali có chứa 8kg nghi là ma túy. Sau khi lập biên bản xong, khoảng 5h15 cùng ngày thì công an di lý ông Tình và vị khách ra Quảng Ninh.

Nhớ lại tình huống bị bắt giữ, ông Tình vẫn còn chút hoang mang: “Khi qua Tam Điệp đến TP Ninh Bình thì Công an Quảng Ninh đã đón sẵn ở đó. Do vị khách có lệnh truy nã của công an Quảng Ninh vì liên quan đến ma túy. Họ đã theo dõi từ Hà Tĩnh rồi mà tôi không biết”.

Cũng theo ông Tình, khoảng 21h ngày 28/2, sau khi báo đài rầm rộ đăng tin tìm người thì một cán bộ điều tra Công an Quảng Ninh đã cầm điện thoại đến cho tôi và bảo gọi điện về cho gia đình yên tâm.

Sau khi lấy lời khai và xác minh ông Tình không liên quan đến vụ án nên Công an tỉnh Quảng Ninh đã thả ông Tình.

Đến trưa 1/3, sau khi được thả khỏi phòng tạm giữ, ông Tình đã điều khiển phương tiện trở về nhà.

Thiện Lương