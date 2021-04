Thị xã Sa Pa vừa yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh du lịch AnSaPa tạm dừng đón khách cho đến khi có quyết định mới.

Chủ tịch Thị xã Sa Pa Vương Trinh Quốc cho biết, UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) vừa có văn bản đề nghị chủ cơ sở điểm check in AnSaPa tạm dừng việc xây dựng các hạng mục của điểm check in và không được đón khách tham quan, chụp ảnh cho đến khi có quyết định chính thức của UBND thị xã Sa Pa.

UBND thị xã Sa Pa cho biết, qua kiểm tra, điểm du lịch có tượng Nữ thần Tự do đang bị mạng xã hội "ném đá" thuộc tổ 4, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, Lào Cai.

Chủ đầu tư của khu check in trên là Công ty TNHH AnSaPa. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Đông, giám đốc công ty này. Khu check in có diện tích 1,7 ha (trong đó 300 m2 đất thổ cư, còn lại là đất rừng sản xuất).

“Nữ thần Tự do” phiên bản “đột biến” ở Sa Pa. Ảnh: MXH

Các mô hình chụp ảnh bao gồm: Bức tượng bán thân nữ thần tự do (kích cỡ 7m x 9m), mô hình tháp Eiffel (cao 9m), tượng bốn vị tổng thống Mỹ (phiên bản núi Rushmore), mô hình tháp nghiêng Pisa (cao 8m), dòng chữ biểu tượng "Hollywood", mô hình hai bàn tay đang trong quá trình xây dựng (cao 2m).

Hai điểm riêng ngắm cảnh đang trong quá trình xây dựng, lối đi vào khu check in trang trí mô hình khu phố Nhật Bản thu nhỏ, đèn lồng, hoa anh đào, một số mô hình nhỏ khác: Hai con chim thiên nga, đàn ghita, đường dạo vách núi đang trong quá trình xây dựng.

Qua kiểm tra hồ sơ và thực tế tại điểm check in AnSaPa, đội liên ngành của UBND thị xã đã kết luận, điểm check in AnSaPa là điểm check in tự phát, nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện, chưa đảm bảo các điều kiện để đón khách du lịch tham quan và chụp ảnh. Các mô hình mỹ thuật đã xây dựng trong khu check in không đảm bảo quy định của pháp luật cũng như tiêu chuẩn về mỹ thuật.

UBND thị xã Sa Pa đề nghị chủ cơ sở điểm check in AnSaPa tạm dừng việc xây dựng các hạng mục đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành đối chiếu, rà soát, xử lý điểm check in AnSaPa đúng theo quy định của pháp luật.

“Tôi đã kiểm tra trực tiếp và giao cho Phó chủ tịch UBND, Trưởng phòng văn hóa Thị xã cùng đội kiểm tra liên ngành kiểm tra các hoạt động tại điểm check in AnSaPa” – Chủ tịch Thị xã Sa Pa nói.

Trước đó, ngày 16/3, UBND thị xã Sa Pa đã ban hành văn bản về việc quản lý các điểm check in trên địa bàn, trong đó yêu cầu các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng các điểm check in chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, xây dựng, đảm bảo an ninh, an toàn, mỹ quan; đồng thời có hướng dẫn quy trình, thủ tục lập phương án xây dựng điểm check in gửi cơ quan chuyên môn thuộc thị xã thẩm định.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Đông - chủ điểm check-in có bức tượng 'Nữ thần Tự do' ở Sa Pa bị cộng đồng hài hước gọi là “phiên bản lỗi” cho biết, ông đã nhận được văn bản của UBND Thị xã Sa Pa.

Ông cũng cho hay, góc độ mỹ thuật, xấu hay đẹp là do góc nhìn của mỗi người.

“Chúng tôi là người kinh doanh du lịch nên luôn mong muốn đưa tới du khách những giá trị tốt đẹp nhất. Tác phẩm bức tượng bán thân Nữ thần Tự chỉ là mô phỏng và được cách điệu. Chúng tôi tuân thủ theo chỉ đạo của chính quyền địa phương và tôn trọng ý kiến góp ý của những du khách chân chính, có thiện chí ” - ông Đông nói.

