Khu vực Hà Nội hôm nay và ngày mai có mưa rào và giông, có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng sớm). Trong mưa giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.