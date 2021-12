Chiều 31/12, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đang tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án đối với tài xế gây tai nạn khiến 2 người tử vong và 10 người khác bị thương.

Ô tô tải gây tai nạn là loại xe Howo được sản xuất tại Trung Quốc, chủ phương tiện là Công ty TNHH TMDV VT Phúc Vinh. Xe vẫn còn hạn đăng kiểm đến hết ngày 7/4/2022.

Trước mắt, mỗi gia đình có nạn nhân tử vong được hỗ trợ 65 triệu đồng Các trường hợp bị thương được hỗ trợ 8 triệu đồng.

Tài xế Nguyễn Văn Thâu đang bị tạm giữ

Ông Lê Hoài Linh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VT Phúc Vinh (trụ sở tại TP Quy Nhơn, Bình Định) xác nhận, tài xế Nguyễn Văn Thâu (SN 1985, trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) điều khiển xe đầu kéo biển số 77C-154.14 kéo theo rơ moóc 77R-006.81 gây tai nạn vào chiều 30/12, đang trong thời gian thử việc được 2 tháng.

Trước đó, khoảng 16h30 chiều 30/12, ô tô tải đầu kéo trên do tài xế Nguyễn Văn Thâu điều khiển chạy trên tỉnh lộ 636 qua xã Nhơn Phúc bất ngờ tông vào nhiều xe gắn máy trên đường.

Vụ tai nạn chiều 30/12

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế tiếp tục điều khiển phương tiện chạy trên đường Phía Tây tỉnh qua xã Nhơn Lộc và gây thêm tai nạn.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Tuy Phước thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an thị xã An Nhơn chặn bắt được tài xế Thâu.

Bước đầu, Công an tỉnh Bình Định xác nhận, tài xế không dương tính với ma túy, nhưng lại có sổ tâm thần. Vấn đề này, sẽ được cảnh sát điều tra làm rõ.

Kiến Tường