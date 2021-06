Nghi can thừa nhận đã đốt cửa hàng bán hoa khiến hai vợ chồng bị bỏng nặng.

Tối 1/6 Công an TP.Thủ Đức tạm giữ nghi can Trần Hiếu (SN 1991, ngụ tại phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức) để điều tra về vụ phóng hoả đốt cửa hàng bán hoa vào sáng cùng ngày khiến hai người bỏng nặng.

Hiện Trần Hiếu đã thừa nhận hành vi.

Cơ quan chức năng phong toả để điều tra hiện trường vụ cháy cửa hàng bán hoa khiến hai vợ chồng bỏng nặng

Lúc 1h sáng 1/6, người dân ở đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức nghe nhiều tiếng kêu cứu. Nơi phát ra tiếng kêu la là ngôi nhà cấp 4 ở số 84 đường Nguyễn Văn Thạnh bị bốc cháy dữ dội. Đây là điểm bán hoa.

Người dân tham gia ứng cứu nhưng không thành. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TP.Thủ Đức phối hợp cùng các lực lượng địa phương đã có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa.

Một lúc sau, đám cháy đã bị khống chế. Tại hiện trường, lực lượng phòng cháy chữa cháy tìm thấy hai người bị thương nặng và lập tức đưa đi cấp cứu.

Hai nạn nhân bỏng nặng là anh P.L (SN 1989) và chị B.L (SN 1994). Cả 2 đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Được biết, ngôi nhà bị cháy là nơi họ thuê để buôn bán hoa.

Khám nghiệm, công an xác định hiện trường vụ cháy có chất xăng. Công an còn thu giữ gần hiện trường một can nhựa còn mùi xăng.

Qua trích xuất camera an ninh, công an làm rõ hơn, tại thời điểm xảy ra cháy có thanh niên đi đến trước căn nhà. Người này khoá cửa căn nhà từ bên ngoài, tưới xăng, phóng hoả rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Thủ Đức xác định, nam thanh niên nói trên là Hiếu nên tổ chức truy bắt.

Tối 1/6, công an đã bắt giữ Hiếu và đang đấu tranh khai thác để làm rõ các tình tiết.

Trang Nguyên