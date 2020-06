Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Phú Yên tối 21/6 cho biết, đã tạm giữ nghi phạm Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An) liên quan đến cái chết của em Đỗ Thị Kim H. (13 tuổi).

Trưa 18/6, Công an huyện Tuy An nhận được tin báo từ gia đình, em H. đi chơi vào tối 17/6 nhưng không về nhà.

Trưởng Công an huyện Tuy An, Đại tá Phạm Hồng Sương cho biết thêm, đến tối 19/6 chuyên án đã làm rõ một số đầu mối và bạn bè có quan hệ với H., trong đó có nhóm 6 người đi chơi cùng H. vào tối 17/6.

Phạm Kim Phê có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất nên công an tập trung đấu tranh. Bước đầu nghi phạm khai nhận đã ra tay giết H.

Địa điểm phát hiện thi thể em H

Trước đó, vào tối 17/6, H. xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An cùng với nhóm bạn 4 nam và 2 nữ.

Đến khoảng 23h, chị của H. nhận được điện thoại từ số máy của em mình. H. kêu cứu trong điện thoại: "Chị ơi, cứu em", rồi cúp máy.

Sau đó, gia đình nhiều lần gọi lại số máy của H. nhưng chỉ đổ chuông, không có người bắt máy.

Bạn bè của H. cho biết, đã chở H. đến gần nhà rồi để đi bộ. Bấy giờ, có một nam thanh niên đang chờ sẵn để đón bé gái này.

Lo sợ H. có chuyện chẳng lành, gia đình đã báo chính quyền và công an hỗ trợ tìm kiếm, nhưng không có kết quả.

Đến sáng 21/6, thi thể H. được tìm thấy ở gần quán ăn bên cầu An Hải (thuộc xã An Hòa Hải, huyện Tuy An).

Thục Kha