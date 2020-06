Sự việc xảy ra khoảng 10h30 ngày 28/6 tại đoạn đê sông chảy qua thôn Thạnh Danh (xã Nhơn Hậu) khiến 2 thanh niên chết đuối.

Nạn nhân là anh Trần Duy P. (SN 2002, ở khu vực Phò An, xã Nhơn Hưng) và Lê Anh D. (SN 2002, ở thôn Tân dân, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn).

Theo Công an xã Nhơn Hậu, sự việc xảy ra khoảng 10h30 ngày 28/6 tại đoạn đê sông chảy qua thôn Thạnh Danh (xã Nhơn Hậu). Một nhóm 8 thanh niên đã tổ chức đi rà cá, nhưng do rà không có cá nên cả nhóm về nhà cất dụng cụ.

Sau đó, cả nhóm lại quay lại đoạn đê sông để tắm.

Lúc này, Trần Duy P. nhảy xuống trước và trúng đoạn nước sâu nhưng lại không biết bơi nên P. hụt chân, chới với.

Anh Lê Anh D. nhảy xuống cứu P. nhưng cũng bị đuối nước theo. Thấy 2 bạn gặp nạn, các thanh niên còn lại trong nhóm hô hoán người dân đến cứu.

Tuy nhiên, người dân đến cứu thì 2 thanh niên đã chết do ngạt nước.

Nhận tin báo, Công an xã Nhơn Hậu đến hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng thị xã An Nhơn hoàn tất thủ tục và bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình.

Hà Vân