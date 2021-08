Tài xế Grab bị xử phạt vì dùng thẻ không có mã QR qua chốt kiểm dịch Ngày 1/8, lãnh đạo UBND phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đã ra văn bản xử phạt hành chính với anh P.K.A (32 tuổi, thường trú quận Tân Bình) về hành vi ra đường không chính đáng với mức tiền từ 1 đến 3 triệu đồng. Một ngày trước, tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an quận Gò Vấp và phường 14 làm nhiệm vụ kiểm soát tại chốt trên đường Phan Huy Ích. Anh A. đi qua chốt, xuất trình thẻ có ghi tên doanh nghiệp là Công ty TNHH Grab với hình ảnh, con dấu và địa bàn hoạt động là quận Gò Vấp. Khi tổ công tác yêu cầu đưa mã QR, người này không có. Tiếp tục kiểm tra hành chính nam tài xế này, lực lượng chức năng phát hiện người này còn có 4 thẻ ghi nội dung tương tự nhưng địa bàn hoạt động là các quận như Bình Tân, quận 12, quận Tân Phú và huyện Hóc Môn. Tại trụ sở Công an phường 14, anh A. khai nhận mình có thẻ hoạt động tại quận 12. Do nhu cầu đi lại ở nhiều quận nên anh đã ra tiệm photo màu để in, scan, chỉnh sửa thành các quận huyện khác để đi hành nghề. Lãnh đạo UBND phường 14 nhận định ông A. không sử dụng thẻ đi lừa đảo, không có dấu hiệu phạm tội và mới chỉ sử dụng thì đã bị phát hiện. Phía đại diện Grab xác nhận ông A. đang là đối tác của hãng và cho biết sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn đối với người này. Trước đó, khi TP.HCM áp dụng tăng cường biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường, trên mạng internet bắt đầu xuất hiện việc rao bán, trao đổi thẻ có logo và con dấu của Công ty TNHH Grab.