Mưa to cùng với thuỷ điện xả lũ khiến các huyện Nghi Lộc, Thanh Chương, Đô Lương, TP Vinh (Nghệ An) ngập chìm trong nước. Chính quyền, quân đội, công an nỗ lực giúp dân thoát khỏi ngập úng.