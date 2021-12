Thông tin từ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), tàu cá của ngư dân xã Sơn Hải bị chìm ngoài biển khu vực Quảng Trị khiến 5 thuyền viên mất tích.

Theo đó, khoảng 10h sáng nay (1/12), UBND xã Sơn Hải nhận được thông tin tàu cá NA 93553TS có 6 thuyền viên trên tàu do ông Thái Bá Huy ở thôn 3 làm thuyền trưởng bị chìm ở vùng biển Quảng Trị.

Thời điểm xảy ra sự việc khoảng 10h ngày 30/11, trong quá trình khai thác hải sản tại vị trí 17,07 độ N và 106’ 59 độ S trên vùng biển tỉnh Quảng Trị thì không may gặp nạn.

Trong số 6 thuyền viên trên tàu, chỉ có ngư dân Trần Văn Huy ở thôn 3, xã Sơn Hải đã được tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi cứu vớt và hiện sức khỏe bình thường.

5 ngư dân mất tích đều trú tại xã Sơn Hải, gồm: Ông Thái Bá Tình (SN 1952); ông Thái Bá Huy (SN 1979); em Thái Bá Hòa (SN 2003); ông Trần Văn Hợi (SN 1959) và ông Trần Văn Nghĩa (SN 1964).

Trong 5 người thì có 3 ngư dân là người trong một gia đình.

Trưa ngày 1/12, xã Sơn Hải tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình các thuyền viên, đồng thời thông báo đến Đồn biên phòng các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị cùng tác tàu đang đánh bắt ngoài biển phối hợp tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Trao đổi với VietNamNet chiều nay, Trung tá Hoàng Bách Tùng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thông tin tàu đánh cá ngư dân gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị.

“Chúng tôi mới tiếp nhận thông tin và cho kiểm tra. Nếu có sự việc xảy ra, lực lượng biên phòng sẽ phối hợp với chính quyền tổ chức tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn”, Trung tá Tùng cho biết

