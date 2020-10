Tàu Đông Bắc 22 chở than từ Quảng Ninh vào Bình Thuận mắc cạn trên vùng biển Đà Nẵng.

Tối nay (11/10), thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang phối hợp với Cảng vụ Hàng hải tìm phương án giải cứu một tàu chở hàng cùng 15 thuyền viên bị mắc cạn tại ở khu vực biển Nam Ô, quận Liên Chiểu.

Cụ thể, chiều 7/10, tàu Đông Bắc 22 trên hành trình từ Cẩm Phả (Quảng Ninh) đi Bình Thuận bị hỏng lái trên vùng biển Đà Nẵng. Lúc này, thuyền trưởng đã xin cho tàu vào vịnh Đà Nẵng để tránh trú gió và sửa chữa.

Đến rạng sáng ngày 8/10, do mưa to, gió lớn, tàu đã bị mắc cạn. Trên tàu có 15 thuyền viên, hiện tất cả đều an toàn.

Tàu Đông Bắc 22 có trọng tải 22.000 tấn thuộc Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Đông Bắc (Quảng Ninh), thuyền trưởng là ông Nguyễn Minh Tùng.

Tàu chở 21.200 tấn than cám, hơn 101 khối dầu D.O và 1.343 lít dầu nhờn, hiện tại không có sự cố tràn dầu.

Do ảnh hưởng mưa bão trong ngày hôm nay lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận đễ hỗ trợ tàu.

Hồ Giáp