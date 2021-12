Tàu Marimoto Maru (quốc tịch Belize) bị nghiêng, đang trôi dạt tự do trong điều kiện sóng to gió lớn theo hướng Nam Tây Nam, trên tàu không có người.

Chiều nay (2/12), tin từ BCH Phòng chống thiên tai và TKCN Bình Thuận phát đi thông báo cho biết, vào khoảng 17h ngày 1/12, tàu hàng mang tên Marimoto Maru (quốc tịch Belize), trên tàu có 18 thuyền viên gặp sự cố bị nghiêng tại vị trí cách Đông Đông Bắc đảo Phú Quý khoảng 51 hải lý.

Thời tiết vùng biển tại khu vực tàu bị nạn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 m. Biển động mạnh.

Một tàu nước ngoài bị nạn trên vùng biển Bình Thuận. Ảnh minh họa

Ngay sau khi nhận được tin, lúc 18h cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 6011/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thường trực tại đảo Phú Quý đã xuất kích, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu Marimoto Maru.

Tuy nhiên, đến 21h30 cùng ngày, một chiếc tàu khác mang tên Mathilde Maersk (quốc tịch Đan Mạch) hành trình đi Malaysia, đi ngang qua khu vực trên, đã cứu vớt an toàn 18 thuyền viên của tàu Marimoto Maru.

Sau khi 18 thành viên bỏ tàu, tàu Marimoto Maru không có người, đã trôi dạt tự do, tốc độ 2-3 hải lý/giờ theo hướng Nam Tây Nam (hiện đã mất tín hiệu với tàu).

Do tàu Marimoto Maru hiện đang trôi dạt trên biển trong điều kiện sóng to, gió lớn. Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã đề nghị Đài thông tin Duyên hải Phan Thiết phát thông tin cảnh báo, thông báo đến các chủ tàu, thuyền trưởng tàu thuyền hoạt động tại khu vực để có các biện pháp, phương án phòng ngừa từ xa, kịp thời phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm, chủ động tránh va.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đồn biên phòng thông báo cho tàu thuyền, ngư dân hoạt động gần khu vực tàu Marimoto Maru bị nạn biết thông tin để hỗ trợ, cứu vớt thuyền viên nếu phát hiện. Đồng thời, phối hợp với Cảng vụ hàng hải Bình Thuận xác minh thông tin vụ việc.

Lê Huân