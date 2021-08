Sau khi được lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều và UBND phường An Hòa giải thích, nam thanh niên bị lập biên bản khi đến ngân hàng rút tiền nhưng không mang theo giấy tờ đúng quy định đã thừa nhận khuyết điểm, xin miễn, giảm.

Chiều 5/8, Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) và Chủ tịch UBND phường An Hòa đã có buổi làm việc với L.P.H. (24 tuổi) - người bị Công an phường An Hòa lập biên bản vi phạm hành chính khi trên đường đến ngân hàng mở khóa thẻ ATM để rút tiền, trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Đại tá Trần Văn Sáu và lãnh đạo phường An Hòa đã phân tích việc sai của H. khi ra đường nhưng không mang theo giấy tờ đúng quy định

Theo đơn, H. trình bày, mình là sinh viên vừa tốt nghiệp chưa có việc làm, đang ở trọ tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều.

Hôm 29/7, H. ra ATM rút tiền, nhưng do quên mã PIN nên bị khóa thẻ. H. chạy xe máy đến Ngân hàng Agribank nằm trên đường Trần Việt Châu, phường An Hòa để mở khóa thẻ ATM và rút tiền.

Khi cách ngân hàng khoảng 100m, H. thì bị lực lượng chức năng phường An Hòa lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi ra đường thuộc diện không cần thiết.

“Sau khi tham khảo nội dung các Nghị định, tôi thấy mình không vi phạm lỗi ra ngoài vì lý do không cần thiết. Tại sao đến ngân hàng để mở thẻ bị khóa và rút tiền trong hoàn cảnh tôi là sinh viên ở trọ và chỉ còn 31.000 đồng lại được cho là không cần thiết?”, H. thắc mắc.

Lập biên bản là đúng quy định

Trung tá Huỳnh Minh Kha, Trưởng Công an phường An Hòa cho biết, thời gian trên địa bàn phường xuất hiện một số ổ dịch, dân số trên địa bàn đông nên công tác truy vết dịch bệnh gặp không ít khó khăn. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, ngành chức năng đã yêu cầu người dân không ra đường khi không cần thiết theo Chỉ thị 16.

Lực lượng chức năng của phường liên tục tuần tra để kiểm tra lý do ra đường của người dân có thật sự cần thiết không.

“Thời điểm kiểm tra, anh H. chỉ có thẻ ATM, giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân, đây là những loại giấy tờ bình thường ai cũng có. Trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người đi ra đường phải có giấy đi đường, giấy cam kết hoặc giấy đi mua hàng hóa, lương thực, thực phẩm do ngành chức năng cấp...; những loại giấy tờ này anh H. không có nên bị lập biên bản là đúng theo quy định.

“Chống dịch như chống giặc” nên lực lượng Công an phải làm gọn, nhanh, dứt khoát không để lây lan dịch bệnh...", Trung tá Kha nói.

Trung tá Kha cho biết, việc sau đó H. đến ngân hàng giao dịch để có giấy tờ chứng minh thì đây chỉ là tình tiết giảm nhẹ trong quá trình ngành chức năng trình UBND phường xem xét miễn, giảm.

“Anh H. đã sai khi ra đường nhưng không có giấy tờ chứng minh trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã thông cảm cho lỗi anh H. chạy xe máy nhưng không mang theo giấy đăng ký xe.

Cán bộ lập biên bản lỗi vi phạm hành chính đối với H. là đúng, phù hợp. Anh H. phải làm đơn miễn, giảm, kèm các giấy tờ chứng minh (giấy giao dịch với ngân hàng - PV) thì chúng tôi sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét”, Trưởng Công an phường An Hòa nói.

Đường Trần Việt Châu - nơi H. bị lập biên bản

Đại tá Trần Văn Sáu cho biết, thời gian qua lực lượng chức năng quận Ninh Kiều đã tăng cường, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16.

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, tất cả cán bộ, công chức, viên chức khi đi trên đường phải đeo thẻ, trường hợp chưa được cấp thẻ thì phải có giấy đi đường; người dân phải mang theo giấy mua hàng được UBND phường cấp.

“Hôm đó, anh H. đi ra đường nhưng không mang theo giấy tờ chứng minh mình ra đường trong trường hợp cần thiết nên bị lập biên bản vi phạm hành chính là đúng", Đại tá Sáu nói.

Đại tá Sáu cho biết thêm, rất nhiều người ra đường không mang theo giấy tờ đúng quy định, khi bị kiểm tra thì nêu ra các lý do và đề nghị cơ quan chức năng đi xác minh.

“Mỗi trường hợp, mỗi lý do người dân đưa ra mà bắt lực lượng đang làm nhiệm vụ đi xác minh thì không được. Người nào ra đường mà không mang giấy tờ đúng quy định, lực lượng chức năng phải lập biên bản vi phạm”, Đại tá Sáu nói.

Đại tá Sáu cho rằng, lực lượng chức năng phạt nghiêm những người coi thường pháp luật, người tái phạm nhiều lần. Trường hợp biết sai, nhận ra khuyết điểm sẽ được cơ quan chức năng xem xét giải quyết miễn, giảm.

“H. phải rút kinh nghiệm, nhận ra cái sai của mình là ra đường trong trường hợp không cần thiết; không mang theo giấy tờ đúng quy định, lúc đó, chúng tôi sẽ xem xét hình thức miễn, giảm. Còn H. cho rằng, mình đúng, công an lập biên bản xử phạt là sai thì có quyền khiếu nại hay thậm chí kiện ra tòa”, Đại tá Sáu khẳng định và cho rằng, mọi người phải có ý thức phòng, chống dịch, chấp hành nghiêm Chỉ thị 16.

Nhận khuyết điểm

Sau khi được lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều, UBND phường An Hòa phân tích, H. nhận ra khuyết điểm của bản thân.

H. trình bày, hôm thứ Năm, anh đi từ nhà trọ ở phường An Khánh đến trụ ATM rút tiền để chuẩn bị cho ngày đi chợ vào thứ Bảy.

Nhưng do quên mã PIN nên H. phải đến ngân hàng ở phường An Hòa.

“Do đi gấp nên tôi quên mang phiếu đi chợ, không chứng minh được với tổ công tác phường An Hòa, nên gây khó khăn trong công tác xác minh, xử lý”, H. trình bày và thừa nhận, việc lập biên bản của công an phường là cần thiết và làm tròn trách nhiệm được giao. Thanh niên này hứa sẽ cố gắng khắc phục khuyết điểm.

Theo quy định, mức phạt đối với H. là 2 triệu đồng. Song, H. đã viết đơn xin miễn, giảm phạt. Trong đơn, H. trình bày, do hoàn cảnh xa nhà và khó khăn trong mùa dịch nên không đủ tiền đóng phạt, từ đó xin miễn, giảm tiền phạt. Ngành chức năng đang xem xét đơn xin, miễn giảm tiền phạt của H.

Thiện Chí