Tối 27/7, Công an thị xã Tân Châu (An Giang) cho biết, đã khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại phường Long Sơn, liên quan một nam thanh niên không khai báo y tế.

Từ ngày 18/7, L.V.T (27 tuổi) cùng cha dùng ghe chở gạo từ thị xã Tân Châu sang nhà máy ở TP Sa Đéc (Đồng Tháp).

Trên đường đi, T. và cha ghé cảng Mỹ Thới (TP Long Xuyên). Tại đây, cha của T. thực hiện test nhanh Covid-19, còn thanh niên này ở dưới ghe không lấy mẫu.

T. về từ vùng có dịch nhưng không khai báo y tế làm lây lan dịch Covid-19. Ảnh: Nghiêm Túc

Ngày 20/7, T. và cha giao gạo cho nhà máy ở TP Sa Đéc. Tại TP Sa Đéc (nơi có dịch), T. có tiếp xúc với nhiều người.

Hôm sau, T. về đến nhà ở phường Long Sơn, nhưng không khai báo y tế theo quy định. Sau đó, T. tiếp xúc với người thân và chở vợ đi chợ Tân Châu mua đồ.

Sáng 23/7, T. tiếp tục cùng vợ vào siêu thị ở thị xã Tân Châu mua hàng hóa, thực phẩm. Đến 15h cùng ngày, T. cùng vợ đến Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu test nhanh Covid-19, kết quả dương tính. Còn vợ của T. âm tính.

Chiều 24/7, kết quả xét nghiệm khẳng định, T. và vợ đều dương tính nCoV. Đến nay, có 6 F0 liên quan đến ca nhiễm của T.

Công an tỉnh An Giang cho biết, chỉ trong 20 ngày (từ ngày 7-27/7), công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã khởi tố 4 vụ án hình sự về hành vi “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Ngày 27/7, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo từ 18h hôm trước đến 5h hôm sau, tất cả người dân trên địa bàn tỉnh không được phép ra đường (lưu thông trên bộ và trên sông), trừ trường hợp thật cần thiết như: cấp cứu, công vụ, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch hoặc thực hiện nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Thiện Chí

