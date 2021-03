Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh vừa phát hiện 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đang tìm đường xuất cảnh sang Campuchia.

Nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị phát hiện. Ảnh: T.N.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, trong 2 ngày 6 và 7/3, Công an xã Long Chữ phối hợp Ban chỉ huy quân sự xã, Đội An ninh Công an huyện Bến Cầu, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phát hiện 16 đối tượng người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đang tìm đường xuất cảnh sang nước ngoài.

Theo đó, khoảng 16h ngày 6/3, Công an xã Long Chữ nhận tin báo từ quần chúng nhân dân cho biết phát hiện nhóm người nước ngoài đi bộ trong khu vực ấp Long Bình nên báo cho cơ quan chức năng.

Đến 17h cùng ngày, công an xã đã phát hiện 9 người có quốc tịch Trung Quốc trong khu vực vườn cao su thuộc ấp Long Bình, xã Long Chữ.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, thông qua mạng xã hội, nhóm này quen biết với một người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại Trung Quốc và được người này giới thiệu sang nước ngoài làm việc.

Nhóm này từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đi bộ qua đường tiểu ngạch vào Việt Nam, sau đó đón xe về Hà Nội và nghỉ ngơi tại đây 2 ngày.

Sau đó, nhóm này đón xe đến TP.HCM và nghỉ ngơi tại khách sạn 3 ngày, không rõ nơi lưu trú. Tiếp đó, cả nhóm từ TP.HCM đón xe lên Tây Ninh, tìm đường xuất cảnh sang nước ngoài để làm việc (không rõ làm việc tại nước nào) thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện công an vẫn đang khẩn trương truy tìm một số đối tượng có liên quan đang lẩn trốn.

Lúc 7h ngày 7/3, tại một chòi giữ vườn cao su tại ấp Long Bình, xã Long Chữ, công an cũng bắt giữ thêm 7 người Trung Quốc khác.

Tương tự, nhóm 7 đối tượng này cũng được một người Việt Nam giới thiệu sang nước ngoài làm việc với lịch trình đường đi giống như nhóm 9 người trên.

Hiện 16 đối tượng trên đã được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh theo quy định.

