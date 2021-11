Thêm 8 tuyến mới đưa vào hoạt động sáng nay (1/11), đến nay TP.HCM có 20 tuyến xe buýt được đón khách trở lại sau thời gian giãn cách do dịch bệnh.

Sáng 1/11, 8 tuyến xe buýt có trợ giá đã hoạt động trở lại gồm số 4 (Bến Thành - Cộng Hòa - Bến xe An Sương), 28 (Bến xe buýt Sài Gòn - chợ Xuân Thới Thượng), 31 (Đại học Tôn Đức Thắng - Bến Thành - Đại học Văn Lang), 36 (Bến Thành - Thới An), 45 (Bến xe buýt quận 8 - Bến Thành - Bến xe Miền Đông), 72 (Bến xe buýt Sài Gòn - Hiệp Phước), 102 (Bến xe buýt Sài Gòn - Nguyễn Văn Linh - Bến xe Miền Tây), 151 (Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương).

Xe buýt tuyến 28

7 tuyến xe buýt phục vụ khách từ 5h đến 18h hằng ngày với 60 chuyến/ngày. Riêng tuyến 151 thời gian hoạt động tại Bến xe Miền Tây là 4h30 đến 17h40 và Bến xe An Sương từ 5h đến 18h với 54 chuyến ngày.

Như vậy, tính từ ngày 5/10 đến ngày 1/11, TP.HCM đã cho phép 20 tuyến xe buýt có trợ giá hoạt động lại sau thời gian giãn cách do dịch bệnh.

Cụ thể, từ ngày 25/10, đã có 8 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP.HCM là các tuyến trục chính, tuyến có lộ trình đi qua bến xe, bệnh viện được hoạt động trở lại, đó là tuyến số 14, 20, 27, 29, 141, 65, 74 và 79.

4 tuyến xe buýt tại huyện Cần Giờ là 77, 90, 127, 128 đã hoạt động từ ngày 5/10.

Hành khách đi lại bằng xe buýt sau thời gian dài phương tiện này tạm dừng hoạt động do dịch bệnh

Trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP cho biết, sẽ tiếp tục tham mưu Sở GTVT TP để tổ chức các tuyến xe buýt với tần suất và thời gian hoạt động tuỳ theo tình hình và nhu cầu thực tế từng khu vực.

TP có 128 tuyến xe buýt, gồm 91 tuyến trợ giá và 37 tuyến không trợ giá. Hồi cuối tháng 6 vừa qua, toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng đã phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.

Tuấn Kiệt