Đến nay, có 5 người tử vong sau bữa cơm trưa tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Nạn nhân thứ 5 tử vong là anh Nguyễn Văn Dũng sau gần 20 ngày hôn mê sâu.

Được biết, anh Dũng là chồng chị Nguyễn Thị Tươi (27 tuổi) - một trong 4 người tử vong sau bữa ăn trưa tại nhà mẹ ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An, huyện Kim Động.

Thi thể của nạn nhân đang được cơ quan chức năng khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong.

Căn nhà nơi tổ chức bữa trưa định mệnh

Trước đó, cuối tháng 12/2021, bốn nạn nhân trong một gia đình tử vong bất thường gồm: hai mẹ con chị Nguyễn Thị Tươi (27 tuổi) và mẹ con chị Nguyễn Thị Tình (25 tuổi).

Trước khi xảy ra câu chuyện đau lòng trên, các nạn nhân có tham gia bữa ăn trưa tại nhà ông Nguyễn Văn Sản (thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An, huyện Kim Động).

Sau khi xảy ra sự việc, Bộ Công an và Bộ Y tế nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Kim Động, Công an tỉnh Hưng Yên, điều tra nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Đoàn Bổng