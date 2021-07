Đêm đầu tiên TP.HCM hạn chế người ra đường sau 18h, các lực lượng tuần tra chủ yếu nhắc nhở, nhưng cũng có một số trường hợp vi phạm bị lập biên bản.

Cha đành liều đi lấy bình oxy cho con

Tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, Tổ công tác đội CSGT - TT, Công an quận Tân Bình ra hiệu dừng xe một người đàn ông ăn mặc đồ grab đã cũ mèm, khi ông lưu thông trên đường lúc gần 19h. Trước và phía sau xe ông chở đầy những giỏ và thùng trái cây.

Ông Đ. 55 tuổi, trình bày, “biết chính quyền TP hạn chế người ra đường để phòng chống dịch Covid-19, tui cũng nghiêm chỉnh chấp hành, nhưng mấy ngày nay nghỉ giao hàng rồi đói, nay phải chạy cuốc nhận hàng bên ngoài, lấy trái cây cho cụ bà hàng xóm để bán, nhận tiền công 80 ngàn đồng. Xe tải khó vào giao, tui phải ngồi đợi một tiếng rưỡi mới nhận được hàng để chạy về thì quá giờ quy định”.

Người đàn ông lớn tuổi này trình bày, khi TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16, ông nghỉ làm nhiều ngày nhưng vì... đói nên ra đường kiếm cuốc giao hàng và không về kịp

Tổ công tác Công an quận Tân Bình chia sẻ với lý do được ông trình bày và thông báo ông vi phạm nhiều lỗi nhưng chỉ lập biên bản với lỗi có mức phạt thấp nhất. Tuy nhiên, giọng ông chùng xuống và tiếp tục trình bày, “cái lỗi nào nhẹ nhẹ dùm tui, chứ tui biết sai mà”.

Cán bộ CSGT hỏi han hoàn cảnh, ông ứa nước mắt kể, từng có vợ nhưng không con và đã ly hôn. Hiện ông sống một mình, thuê căn phòng trọ 750 ngàn đồng/tháng, chạy grab giao hàng chỉ tạm nuôi đủ bản thân, còn ốm đau thì không biết sẽ ra sao?.

Trong chiếc ví ông vạch ra để tìm giấy tờ đưa cho CSGT chỉ có vài ngàn lẻ. Nhìn cảnh ông khó khăn, lực lượng chức năng xếp lại biên bản và chỉ nhắc nhở ông…

Cũng tại vị trí trên, Tổ CSGT Công an quận Tân Bình đã nhắc nhở một trường hợp khác, là ông V, 40 tuổi. Người này trình bày lý do ra đường sau 18h là đi lấy bình oxy cho con.

Người cha chở bình oxy ra đường sau 18h nhưng CSGT chỉ nhắc nhở vì ông trình bày lý do đang lo cho con bệnh nặng

Ông nói rằng, tôi biết ra đường giờ này là vi phạm, nhưng vì cứu đứa con trai đang nằm bệnh ở nhà, ông vừa nói vừa trưng ra hồ sơ bệnh án và cả hình chụp trên điện thoại cảnh con ông bị bệnh nặng để minh chứng.

Theo trình bày, con bị ung thư gan, bệnh viện đã trả về. Chiều nay con khó thở, bình oxy ở nhà đã cạn nên ông phải liều chạy xe từ Bình Tân quá Tân Bình để đổi bình.

Ông cũng bộc bạch, biết là vi phạm nhưng tình cảnh quá gấp gáp, đành mang theo hồ sơ bệnh án, ảnh chụp của con trên điện thoại, để mong được cán bộ tại các trạm chốt thông cảm.

Sau khi nghe ông nói, Tổ CSGT Công an quận Tân Bình gấp lại biên bản, động viên ông khẩn trương về với con…

Đêm đầu kết hợp nhắc nhở và xử phạt

Được biết trong đêm đầu tiên hạn chế người ra đường sau 18h, lực lượng các quận, huyện và thành phố Thủ Đức chỉ tập trung nhắc nhở người dân. Hàng loạt các chốt được thiết lập tại một số địa điểm và nhiều tổ tuần tra kiểm soát lưu động rảo quanh các tuyến đường nhưng rất ít trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo ghi nhận, người dân thành phố đã chấp hành, tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp là shipper vi phạm, trình bày lý do là công ty vẫn phân phối đơn hàng sát giờ 18h, lỡ "ôm" nên đành liều.

Nhiều shipper bị nhắc nhở vì ra đường sau 18h

Suốt hơn 2h thực hiện nhiệm vụ lưu động, Tổ CSGT Công an Tân Bình chỉ lập biên bản xử lý duy nhất đối với trường hợp anh C. khi giao hàng cho khách lúc 20h hơn. Sau đó, anh C. đành ký biên bản vi phạm, bị tạm giữ giấy phép lái xe và đối diện với mức phạt hành chính 2 triệu đồng.

Tại đường Lê Văn Sỹ, Tổ CSGT Tân Bình còn kiểm tra một bạn trẻ 17 tuổi đang lưu thông trên đường sau 18h. Người này đi xe không BKS, cũng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến xe và người, chỉ có hoá đơn giao gạo.

TP.HCM ngày đầu hạn chế người ra đường sau 18h, lực lượng chức năng tập trung nhắc nhở người dân là chính.

Dù vi phạm nhưng sau trình bày hoàn cảnh, lực lượng CSGT chỉ nhắc nhở, còn người này xin dẫn xe vào nhà dân vừa giao gạo gần đó để xin ngủ nhờ, mai sẽ về.

Theo ghi nhận, sau 18h của đêm đầu tiên hạn chế ra đường sau 18h, vi phạm nhiều nhất vẫn tập trung ở những người giao hàng. Tuy nhiên, lực lượng của các quận, huyện cảm thông cho với những lý do vì miếng cơm manh áo trong tình cảnh khó khăn vì dịch Covid-19, chưa hiểu hết quy định nên ngày đầu tiên chỉ nhắc nhở, cảnh cáo.

Theo ghi nhận tài địa bàn thành phố Thủ Đức, sau 18h, nhiều con đường đã không bóng người. Trong đêm 26/7, lực lượng CSGT - TT, Công an thành phố Thủ Đức đã lập biên bản đối với 5 trường hợp vi phạm.

Đáng nói, vẫn có những trường hợp trình bày không biết quy định hạn chế ra đường sau 18h như trường hợp tài xế xe tải nhỏ, quê Quảng Ngãi. Người này khi bị dừng xe ở đường Đỗ Xuân Hợp vẫn hồn nhiên nói, “không biết TP hạn chế ra đường” nên vẫn chuyển hàng từ quê vào để giao cho khách, lúc đó đã hơn 21h30. Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm.

TP.HCM tối đầu tiên hạn chế ra đường sau 18h Sau khi Chủ tịch TP.HCM ra quy định hạn chế ra đường sau 18h, đô thị lớn nhất cả nước hoàn toàn khác lạ trong ngày đầu thực hiện.

Linh An - Hà Tiệp