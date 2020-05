Thi thể cháy rụi trong xe bán tải trên QL28 được xác định là cháu vợ của Bí thư xã Liên Hà, và giữa hai người có mâu thuẫn cá nhân.

Công an tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng chiều nay đã khám xét nhà riêng ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) tại xã Tân Hà, để làm rõ vụ án giết người, đốt xác phi tang xảy ra trên QL28 đoạn qua tỉnh Đắk Nông.

Công an khám xét nhà riêng nghi can Đỗ Văn Minh

Theo thông tin, việc khám xét không có mặt ông Minh. Nghi can này đang được tạm giữ tại Công an tỉnh Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo cơ quan điều tra, nạn nhân chết cháy trong xe bán tải BKS 51C-715.70 là anh Trần Nho Vương (SN 1995, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà), cháu vợ của Đỗ Văn Minh.

Người dân hiếu kỳ theo dõi công an khám xét nhà riêng nghi can Đỗ Văn Minh

Thông tin bước đầu, ông Minh có mua gói bảo hiểm nhân thân, phương tiện, giá trị tương đối lớn. Cùng đó, giữa ông Minh và anh Vương có mâu thuẫn.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân nên chưa rõ ông Minh sát hại cháu vợ vì mâu thuẫn cá nhân hay nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm hoặc động cơ gì khác.

Trước đó, vào sáng 4/5, người dân phát hiện trên QL28, đoạn thuộc thôn Bon B'Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk G’long (Đắk Nông) xe bán tải BKS 51C-715.70 bị cháy rụi.

Bên trong xe còn có một thi thể người bị cháy đen, biến dạng hoàn toàn và không thể xác định được nhân thân.

Qua xác minh, xe bán tải bị cháy thuộc sở hữu của ông Đỗ Văn Minh.

Hiện trường xe bán tải cùng thi thể cháy rụi trên QL28 ở Đắk Nông

Lãnh đạo UBND xã Liên Hà cho biết, ông Minh thường dùng xe này để đi làm việc. Vào cuối buổi chiều thứ 6 hàng tuần, ông Minh thường điều khiển xe chạy sang Đắk Nông để làm rẫy.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến trưa ngày 10/5, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi can Đỗ Văn Minh khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Do giữa gia đình nghi can và nạn nhân hiện rất căng thẳng nên Công an tỉnh Đắk Nông quyết định không di lý Minh về nhà riêng để khám xét nhà mà đưa về trụ sở Công an tỉnh này.

Vụ xe bán tải cháy rụi có thi thể bên trong, bắt khẩn cấp bí thư xã Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) vừa bị cơ quan điều tra bắt giữ để điều tra do liên quan đến vụ án xe bán tải cháy rụi trên QL28.

Trùng Dương