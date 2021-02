Trong lúc đi câu cá ven sông Sài Gòn, người dân tá hỏa phát hiện thi thể nam giới đang phân huỷ, nổi trên mặt nước.

Công an TP Thuận An tối nay (mùng 3 Tết) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc phát hiện một thi thể nam giới trên sông.

Khu vực phát hiện thi thể trên sông Sài Gòn

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối cùng ngày, một số người dân đi câu cá ven sông Sài Gòn (đoạn qua xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) phát hiện một vật thể lạ nổi trên mặt nước. Khi lại gần, họ tá hỏa thấy một thi thể nam giới đang phân hủy.

Vụ việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để điều tra.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng ghi nhận thi thể là thanh niên khoảng 25 - 30 tuổi, trên người có nhiều hình xăm, mặc quần ngắn và không có áo. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Công an đang xác minh danh tính, tìm thân nhân của nạn nhân để điều tra làm rõ vụ việc.

Xuân An