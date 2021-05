Chiều 27/5, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ “thi thể người cháy đen trên taxi”.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện trên đường liên xã ở ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, có chiếc taxi Mai Linh, biển kiểm soát 51F – 187.52, cháy trơ khung.

Khi kiểm tra, mọi người tá hỏa phát hiện thi thể người bị cháy đen ngay vị trí ngồi của tài xế. Công an huyện Chợ Mới phong tỏa hiện trường để khám nghiệm phục vụ công tác điều tra.

Theo nhận định ban đầu, thi thể bị cháy đen có thể là anh N.T.T (46 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới). Anh T. là tài xế taxi Mai Linh – chi nhánh huyện Chợ Mới.

Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 6 nghi can có liên quan đến vụ giám đốc bị chặn xe đốt ôtô khiến tử vong. Ngoài ra, công an xác định kẻ chủ mưu là con gái nạn nhân.