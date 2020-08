Thiếu niên 16 tuổi dựng xe máy trước Phòng CSGT rồi rú ga, nẹt pô inh ỏi..., đã bị Công an mời làm việc để xử lý.

Ngày 18/8, Công an TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) đang củng cố hồ sơ xử lý Võ Nhựt Trường (16 tuổi, ngụ phường 3) do vi phạm khi sử dụng xe máy, xảy ra tại khu vực phía trước trụ sở Phòng CSGT đường bộ - Công an tỉnh.

Trước đó, đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh một thanh niên đậu xe máy trước trụ sở Phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh Bạc Liêu (đường Trần Phú, phường 7, TP Bạc Liêu) có hành vi rú ga, nẹt pô xe inh ỏi.

Hình ảnh Trường đậu xe máy trước Phòng CSGT Bạc Liêu rồi rú ga, nẹt pô inh ỏi. Ảnh: Chụp màn hình

Lúc sau, thanh niên này điều khiển xe máy bỏ đi. Đoạn clip này được đăng tải trên mạng xã hội.

Công an TP Bạc Liêu vào cuộc xác minh, theo đó vụ việc xảy ra vào khoảng 1h hôm 12/8.

Nhựt Trường là người có hành vi như nói trên.

Làm việc với Công an, Trường thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an TP Bạc Liêu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Trường về các lỗi: điều khiển xe không gắn biển số, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn, không gương chiếu hậu bên trái, không đèn chiếu sáng gần xa, không có còi; không giấy đăng ký xe, rú ga liên tục trong đô thị.

Công an đang tạm giữ phương tiện và củng cố hồ sơ để xử lý Võ Nhựt Trường theo quy định.

Thiện Chí