Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, tình hình mưa lớn diện rộng, giông lốc sét, mưa đá ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có diễn biến phức tạp.

Từ đêm nay đến 7/4, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ đẩy rãnh áp thấp ở phía nam Trung Quốc xuống miền Bắc nước ta, kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m sẽ gây ra mưa giông nhiều nơi cho Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Bắc Bộ, Trung Bộ mưa to, có nơi mưa rất to

Trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4, vịnh Bắc Bộ nổi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm phổ biến từ 4 - 5 độ, miền Bắc trời chuyển rét nhẹ. Vùng núi trời rét, các vùng núi cao rét đậm nhưng không sâu.

Trong ngày 4 - 5/4 ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa dự báo từ ngày 4 - 7/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 50 - 120mm/đợt, vùng núi phía Bắc có nơi hơn 150mm/đợt. Trong điều kiện không khí ấm, ẩm đang chi phối Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đợt không khí lạnh nén rãnh áp thấp khả năng rất cao gây giông, lốc, sét, mưa đá cho khu vực này.

Các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai và Cao bằng có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Khu vực trũng thấp tại Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Việt Trì, Thanh Hóa và Nghệ An nguy cơ cao xảy ra ngập úng.

Từ ngày 6 - 7/4, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, xuất hiện mưa rào và giông. Ngày 7 - 8/4 khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông trái mùa ở diện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá vào chiều và đêm.

Thái An​ - Minh Hải