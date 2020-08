Đợt mưa diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18-19/8, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có thể mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh dần lên nên trong chiều tối và đêm nay (12/8), ở Bắc Bộ có mưa rào và giông diện rộng, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12h, có nơi trên 80mm/12h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc có mưa diện rộng nhiều ngày tới

Đợt mưa diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18-19/8, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày mai, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Từ ngày 14/8, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực này.

Chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Dự báo thời tiết các vùng đêm 12 và ngày 13/8:

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ; cao nhất 30-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ.

Thời tiết Hà Nội chiều tối, đêm và sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 30-33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông vài nơi về chiều tối và đêm, phía Bắc có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên là 20-23 độ; cao nhất 28-31 độ.

Tại Nam Bộ nền nhiệt thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hương Quỳnh