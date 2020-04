Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng sớm nay, nhiệt độ tại một số vùng núi cao như Sa Pa hạ xuống 8,8 độ, Mẫu Sơn rét nhất 8,6 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm về sáng nay, không khí lạnh tác động đến miền Bắc đạt ngưỡng mạnh nhất.

Nhiệt độ các tỉnh thành đồng loạt giảm xuống mức cực tiểu, Bắc Bộ có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác, một số nơi tiếp tục có mưa vừa trút xuống. Trời rét vào đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm, các vùng núi cao rét hại khá sâu.

Hôm nay không khí lạnh tác động đến miền Bắc đạt ngưỡng mạnh nhất trong đợt này

Lúc 7h sáng nay, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ ở một số nơi như sau: Cửa Ông (Quảng Ninh) và TP Hải Dương (Hải Dương) cùng giảm xuống 15,5 độ; Láng (Hà Nội) 15,8 độ; Hoài Đức (Hà Nội) thấp hơn 15,3 độ. Văn Lý (Nam Định) 15,1 độ; Phủ Liễn (Hải Phòng) và Cúc Phương (Ninh Bình) rét đậm 14,8 độ.

Một số nơi thuộc vùng núi cao có rét đậm, rét hại như Mù Cang Chải (Yên Bái) 14,4 độ; Ngân Sơn (Bắc Cạn) 13,5 độ; Sìn Hồ (Lai Châu) và Mộc Châu (Sơn La) đều rét hại 12 độ, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 11,9 độ. Đồng Văn (Hà Giang) 11,2 độ; đèo Pha Đin (Sơn La) 11,3 độ; Sa Pa (Lào Cai) hạ xuống 8,8 độ; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 8,6 độ.

Dự báo trong hôm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ có cường độ ổn định. Theo đó, nhiệt độ các khu vực ít biến động, vùng núi rét đậm, rét hại vẫn bao phủ trên diện rộng.

Chiều và đêm nay, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ở vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Điện Biên, Sơn La có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa dự báo trong ngày và đêm nay phổ biến 30 - 70mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ. Trong mưa giông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 7 - 9/4, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vào chiều và đêm.

Minh Hải - Thái An