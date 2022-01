Với thông điệp bình an, hạnh phúc và hoà giải, Thầy đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên thế giới.

Thiền sư Nhất Hạnh là một trong những bậc thầy tâm linh nổi tiếng và được kính ngưỡng nhất trên thế giới. Được các học trò gọi một cách thân thương là Thầy, Thiền sư đã sống một cuộc đời thật phi thường.

Thầy là tác giả của hàng trăm cuốn sách về thiền tập, thực hành chánh niệm và hoà bình, rất được ưa chuộng ở nhiều quốc gia, trong đó có những tác phẩm đã được dịch ra hơn ba mươi thứ tiếng.

Với thông điệp bình an, hạnh phúc và hoà giải, Thầy đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên thế giới. Điều cốt yếu trong những lời dạy của Thầy là bằng sự thực tập chánh niệm, chúng ta có thể học được cách sống trọn vẹn trong hiện tại, bây giờ và ở đây, thay vì bị kéo về quá khứ hoặc tương lai, và đây cũng là con đường để ta thực sự có được bình an trong tự thân và bình an trên thế giới.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Là người khởi xướng tư tưởng “đạo Bụt đi vào cuộc đời”, Thầy đã dành trọn tâm huyết để thực hành và hướng dẫn mọi người thực tập chánh niệm trong đời sống hằng ngày, giúp chuyển hoá nỗi khổ niềm đau thành an lạc và hạnh phúc.

Phương pháp thực tập chánh niệm mà Thầy giới thiệu đã được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực giáo dục, tâm lý học, tâm thần học để giúp chữa trị các chứng bệnh trầm cảm, lo lắng và căng thẳng. Tăng thân Làng Mai đã trở thành những “viên đá lót đường” cho phong trào thực tập chánh niệm ngày càng phát triển rộng rãi trên toàn thế giới.

Người biết duy trì chánh niệm có thể đem lại hạnh phúc cho mọi người, mọi loài xung quanh bằng tình thương đích thực và sự hiểu biết đúng đắn, từ đó góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp, một thế giới đại đồng. Đó cũng là thao thức, là hạnh nguyện thẳm sâu của Thầy.

Thực tập chánh niệm cũng là một cách để tri ân Thầy và tiếp nối con đường đạo Bụt đi vào cuộc đời mà Thầy đã khởi xướng!

Tâm Yên