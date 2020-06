Công an xác định, ông Thủy say xỉn vì mâu thuẫn nên sử dụng súng đồ chơi nguy hiểm để dọa và dùng tay đánh bảo vệ của chung cư.

Liên quan đến vụ doanh nhân dùng súng dọa và đánh bảo vệ chung cư như đã thông tin, diễn biến mới là Công an Q.Phú Nhuận, TP.HCM đã làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo của Công an P.7, Q.Phú Nhuận, ngay sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị này đã làm việc với ông Lưu Xuân Thủy và bảo vệ Khổng Chí Hùng, là những người có liên quan đến vụ việc.

Qua đó xác định, 0h30 rạng sáng 11/6 ông Thủy đi về đến lô C chung cư PNTechcons, ở đường Hoa Sứ, P.7, Q.Phú Nhuận. Ông Thủy do say xỉn nên xảy ra hiểu nhầm với bảo vệ Hùng.

Sau đó, ông Thủy có dùng 1 vật có hình khẩu súng màu đen để dọa và có túm tóc, dùng tay đánh vào đầu anh Hùng, nhưng không làm anh này bị thương tích. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an có mời 2 bên lên làm việc.

Ông Thủy đã chủ động xin lỗi và anh Hùng đã rút tin báo tố giác tội phạm.

Công an cũng khẳng định, vật giống súng mà ông Thuỷ sử dụng là khẩu súng đồ chơi, không phải súng quân dụng hay công cụ hỗ trợ.

Bước đầu, Công an P.7 đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với ông Lưu Xuân Thủy về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm quy định tại điểm D khoản 4 điều 10 Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ. Công an P.7 đã báo cáo chi tiết vụ việc về Công an Q.Phú Nhuận.

Diễn biến ông Lưu Xuân Thủy xảy ra mâu thuẫn, cầm súng dọa và đánh bảo vệ Hùng đã được camera an ninh ghi nhận lại.

