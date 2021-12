Ngày 9/12, Cục Thi hành án (THA) dân sự TP.HCM đã yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận báo cáo chi tiết quá trình tổ chức thi hành án, bàn giao toàn bộ hồ sơ thi hành án để Cục kiểm tra.

Trước đó, Cục THA Dân sự TP.HCM cho hay, vụ việc xảy ra vào sáng 8/12 tại nhà 64C đường Nguyễn Lâm, phường 7, quận Phú Nhuận là việc tổ chức thi hành bản án ngày 24/9/2019 của TAND TP.HCM.

Cụ thể, theo phán quyết toà án đã buộc bà Lê Thị Hữu Hiền (SN 1969) cùng những người khác cư ngụ tại đây phải dọn đi nơi khác và giao trả lại phần nhà đất cho những người thừa kế hợp pháp của ông Lê Hữu Thọ. Bản án còn đề cập những người sống trong căn nhà bên cạnh - số 64/2 đường Nguyễn Lâm trả lại phần căn nhà này cho những người thừa kế của ông Lê Hữu Thọ.

Vụ việc cưỡng chế thi hành án tại ngôi nhà ở đường Nguyễn Lâm, phường 7, quận Phú Nhuận khiến 4 cán bộ chiến sỹ bị thương

Trên cơ sở đó, ngày 11/11/2021 Chi cục THA Dân sự quận Phú Nhuận đã tra quyết định số 03 để cưỡng chế thi hành án.

8h sáng 8/12 lực lượng gồm: Hội đồng THA Dân sự quận Phú Nhuận phối hợp cùng tổ công tác Công an quận Phú Nhuận và Công an phường 7 tổ chức cưỡng chế thi hành án.

Tại thời điểm bắt đầu cưỡng chế, trong nhà số 64/2 đường Nguyễn Lâm không có người trong nhà. Còn tại nhà số 64C đường Nguyễn Lâm có bà Lê Thị Hữu Hiền và 5 thành viên khác ở bên trong.

Khi Hội đồng THA Dân sự quận Phú Nhuận thông báo quyết định cưỡng chế thi hành án thì bà Hiền có hành vi chống đối, không chấp hành quyến định và lớn tiếng thoá mạ, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ.

Cơ quan chức năng thuyết phục, vận động nhưng bà Hiền vẫn chống đối, dùng nhớt, xăng tạt ra trước nhà và tạt nước sôi vào các thành viên tổ công tác.

Bà Hiền đã đập phá đồ đạc trong nhà, tự gây thương tích cho bản thân và cố thủ bên trong.

Khoảng 9h sáng, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận cửa ngôi nhà thì có một tiếng nổ lớn, hiện chưa rõ vật liệu gì và kèm theo lửa bùng lên.

Vụ cháy xảy ra đã làm 4 chiến sỹ công an bị thương. Nhiều người trong nhà cũng bị thương.

Lực lượng tại hiện trường đã đưa tất cả những người bị thương đi cấp cứu.

4 chiến sỹ công an bị thương gồm: Đại úy Mai Thiệu Học, Trung uý Nguyễn Hoàng Vinh (cán bộ Đội CSGT TT - Công an quận Phú Nhuận ), Đại úy Nguyễn Thành Phước (cán bộ phòng chống tội phạm, Công an phường 7) và Thượng úy Trần Thành Vinh (cán bộ Cảnh sát khu vực Công an phường 7). Bốn người này chủ yếu bị bỏng tay, chân mặt.

Đến trưa, 3 chiến sĩ được xuất viện ra về; chỉ còn một người đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Bà Hiền cùng 2 người lớn và 2 trẻ em cũng bị thương nhẹ, được đưa đi cấp cứu. Đến trưa 8/12 tất cả cũng được xuất viện về nhà.

Trong buổi trưa hôm đó, Công an TPHCM và Công an quận Phú Nhuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao nhà và tài sản lại cho Chi cục THA Dân sự quận Phú Nhuận. Lực lượng chức năng đã đóng gọi, liệt kê tài sản trong ngôi nhà và chuyển đến kho của đơn vị này.

Trong chiều 8/12, Chi cục THA Dân sự quận Phú Nhuận đã bàn giao căn nhà cho đại diện của những người thừa kế của ông Lê Hữu Thọ.

Linh An