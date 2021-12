Người lái xe bán tải kéo lê xe máy biển xanh tháo chạy 2km ở TP.HCM được xác định say xỉn và chưa có bằng lái ô tô.

Ngày 13/12, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đã tạm giữ hình sự Đinh Đình Dương (23 tuổi, quê Bà Rịa- Vũng Tàu) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản.

Qua điều tra, Dương là người đã lái xe bán tải tông, kéo lê xe xe biển xanh của Công an xã An Phú trên tỉnh lộ 15.

Hình ảnh xe bán tải kéo lê xe máy biển xanh bỏ chạy, tóe lửa ở TP.HCM

Như đã thông tin, vụ việc xảy ra vào lúc 1h sáng ngày 11/12 trên tỉnh lộ 15 đoạn qua xã An Phú. Thời điểm đó, Dương đi xe bán tải biển số tỉnh Bình Dương chạy trên tỉnh lộ 15 hướng về xã An Nhơn Tây.

Khi đến địa bàn xã An Phú, Dương bị lực lượng công an xã phát tín hiệu, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Lúc này, Dương thiếu hợp tác, tông vào xe máy của lực lượng Công an xã An Phú chốt chặn phía trước.

Tiếp đó, tài xế tông, cuốn xe máy biển xanh lao chạy tóe lửa. Sau khoảng 2km thì xe máy bị rơi ra đường thuộc địa bàn xã An Nhơn Tây. Dương tiếp tục lái ô tô tháo chạy.

Công an đã nhanh chóng xác định Dương là người lái phương tiện và mời làm việc.

Xe bán tải và xe máy biển xanh đang bị công an tạm giữ phục vụ điều tra nguyên nhân

Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận đi nhậu về say xỉn nên đã lấy xe của người thân trong gia đình để sử dụng.

Qua kiểm tra, Dương âm tính với ma túy. Công an cũng xác định thời điểm xảy ra tai nạn, xe bán tải được gắn biển số giả và người lái phương tiện chưa bằng lái ô tô.

Công an tiếp tục tạm giữ ô tô bán tải cùng xe máy biển xanh để phục vụ điều tra.

Thảo Nguyên