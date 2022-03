Tối 24/3, công an đã khám xét tại hai căn nhà của bà Nguyễn Phương Hằng, đồng thời thu giữ nhiều vật chứng để phục vụ công tác điều tra.

Đến giữa đêm 24/3, tổ công tác của Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM vẫn đang khám xét tại căn nhà số 6 đường Nguyễn Thông, quận 3 của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương).

Được biết, đây là căn nhà mà vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng – ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”) sinh sống thường xuyên. Đây cũng là địa điểm mà bà Hằng hay tổ chức các buổi livestream trên mảng xã hội, có mời một số người đến cùng tham dự.

Khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại căn nhà thì lúc 22h30 ông Dũng “lò vôi” xuất hiện, đi trên ô tô về đến nhà.

Hiện trường xung quanh căn nhà số 6 đường Nguyễn Thông đến nửa đêm vẫn được công an địa phương phong toả, đảm bảo an ninh trật tự. Có rất đông người dân hiếu kỳ, youtuber tập trung quanh nhà, theo dõi vụ việc...

Công an thu giữ nhiều tai liệu, vật chứng khi khám xét nhà của bà Nguyễn Phương Hằng ở đường Ngô Đức Kế, quận 1. Ảnh: Đình Tuyến

Trước đó, trong tối 24/3, tổ công tác khác của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khám xét căn nhà thứ 2 của bà Hằng tại số 17 – 19 đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1. Đây là địa chỉ mà bà Hằng đăng ký thường trú.

Sau hơn 2h làm việc, tổ công tác đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng tại căn nhà, đóng vào thùng mang lên ô tô đưa đi.

Như đã thông tin, chiều tối 24/3, tổ công tác của phòng PC01 – Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Theo Công an TP.HCM, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung đông người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP.HCM và các địa phương khác.

Hình ảnh tại căn biệt thự khi Công an TP.HCM tống đạt lệnh bắt bà Nguyễn Phương Hằng Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung trước biệt thự của gia đình bà Nguyễn Phương Hằng khi cơ quan chức năng tống đạt lệnh bắt bà này.

