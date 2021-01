Việc thu hồi giấy phép hoạt động báo chí của một số báo như An ninh Thủ đô, Công an TP.HCM do thực hiện quy hoạch báo chí có hiệu lực từ ngày 1/3.

Bộ TT&TT vừa có quyết định thu hồi giấy phép và cấp phép mới cho một số cơ quan báo chí sau khi chuyển đổi cơ quan chủ quản.

Thu hồi và cấp phép mới cho một số cơ quan báo chí do thực hiện quy hoạch. Ảnh minh họa.

Cụ thể, Bộ có quyết định về việc thu hồi giấy phép hoạt động báo chí của các báo: An ninh Thủ đô, Công an TP.HCM, Công an Đà Nẵng, An ninh Hải Phòng, Công an Nghệ An do thực hiện quy hoạch báo chí.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/3.

Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng có quyết định về việc cấp giấy phép hoạt động báo chí đối với báo Công an nhân dân.

Theo đó, đối với loại hình báo in gồm có ấn phẩm chính Báo Công an nhân dân, 7 kỳ/tuần. Ngoài ra, còn có ấn phẩm Chuyên đề An ninh thế giới tuần 2 kỳ/tuần, ấn phẩm Chuyên đề An ninh thế giới tháng 2 kỳ/tháng, ấn phẩm Chuyên đề Văn nghệ Công an 1 kỳ/tuần, ấn phẩm chuyên đề An ninh Thủ đô 7 kỳ/tuần, ấn phẩm Chuyên đề Công an TP.HCM 6 kỳ/tuần.

Loại hình điện tử sẽ có tên gọi Báo điện tử Công an nhân dân. Tên miền cand.vn, cand.com.vn.

Giấy phép hoạt động báo chí in có hiệu lực kể từ ngày 1/3.

Bộ TT&TT cũng yêu cầu cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong giấy phép hoạt động báo chí này.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT có quyết định thu hồi giấy phép hoạt động báo chí in của Tạp chí Sức khỏe và Môi trường và giấy phép hoạt động báo chí điện tử của Tạp chí điện tử Sức khỏe và Môi trường. Sau đó, Bộ TT&TT cấp giấy phép hoạt động báo chí cho Tạp chí điện tử Sức khỏe và Môi trường.

Trước đó, Bộ TT&TT đã cấp giấy phép hoạt động báo chí cho Tạp chí Chất lượng Việt Nam, với loại hình báo in có tên gọi Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 1 kỳ/tháng. Loại hình điện tử có tên gọi Tạp chí điện tử Chất lượng Việt Nam.

Trần Hải