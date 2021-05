"Việc tăng cường tuyên truyền hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân là để người dân hiểu hơn về công việc của lực lượng, từ đó tạo đồng thuận và ủng hộ lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ", Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Chiều 11/5, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi tọa đàm "Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí với lực lượng công an nhân dân".

Tham dự tọa đàm có đại diện các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an cùng đại diện 8 cơ quan báo chí là những cơ quan truyền thông chủ lực, có vai trò, vị thế, uy tín, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, truy cập.

Cuộc tọa đàm được tổ chức nhằm thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an, tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí với lực lượng công an nhân dân Qua đó lan tỏa tinh thần nỗ lực, tận tụy của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành chủ trì buổi tọa đàm

Theo Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, bên cạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối chung của Bộ Công an các cơ quan báo chí cần đấu tranh, phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các âm mưu tấn công vào lực lượng công an, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, biểu dương kịp thời những đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, giáo dục truyền thống của lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội...

Buổi tọa đàm được lắng nghe nhiều ý kiến của đại diện các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an cũng như các đề xuất của đại diện các cơ quan báo chí để việc phối hợp đạt hiệu quả, hiệu ứng xã hội tốt nhất.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự nhìn nhận, thời gian qua các cơ quan báo chí thường xuyên sát cánh tuyên truyền các chiến công của lực lượng cảnh sát hình sự. Theo Thiếu tướng Hà, báo chí luôn đồng hành cùng các nhiệm vụ trong tâm của Cục trong việc thực hiện tốt chỉ tiêu kéo giảm phạm pháp hình sự và liên tiếp những năm gần đây tỷ lệ này luôn giảm.

Nhấn mạnh vai trò của việc phòng ngừa xã hội trong việc giảm phạm pháp hình sự, Cục trưởng Trần Ngọc Hà cho rằng tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để rộng rãi nhân dân nhận biết và cảnh giác.

Trao đổi về một trong những nội dung được báo chí và dư luận quan tâm thời gian gần đây về việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, sau hơn 2 tháng triển khai, công an các tỉnh đã thu thập 43 triệu hồ sơ để tiến hành cấp căn cước công dân.

Về phía các cơ quan báo chí, nhà báo Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập báo Thanh niên cho rằng, qua thăm dò đánh giá dư luận, niềm tin và sự ủng hộ của đông đảo dư luận xã hội đối với các hoạt động của Bộ Công an ngày càng tốt. Trong đó, sự quyết liệt của Bộ trong công tác tinh gọn tổ chức bộ máy, việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; ngày càng xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp về lực lượng CAND.

Phó Tổng biên tập báo VietNamNet Lê Thế Vinh phát biểu tại tọa đàm

Nhà báo Lê Thế Vinh, Phó Tổng Biên tập báo VietNamNet đề nghị Bộ Công an chủ động cung cấp cho báo chí những thông tin phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để tránh sự xuyên tạc, gây nhiễu loạn của thông tin trên mạng xã hội. Đồng thời, bên cạnh những gương người tốt việc tốt, cũng cần tuyên truyền về kết quả xử lý, các vụ việc đã có kết luận với những vấn đề còn hạn chế, những cá nhân vi phạm để người dân nhìn thấy sự quyết liệt của Bộ trong việc tự làm trong sạch đội ngũ.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí thời gian qua đã luôn đồng hành, ủng hộ, tuyên truyền những hoạt động của lực lượng công an nhân dân.

Thượng tướng Thành cho rằng, trước yêu cầu đặt ra hiện nay là "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", công tác thông tin truyền thông về lực lượng hết sức quan trọng, sự tin tưởng của người dân đối với lực lượng ngày càng được nâng lên.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, từ năm 2015 đến nay có 65 cán bộ chiến sĩ công an anh dũng hy sinh, 1.745 đồng chí bị thương, qua đó để thấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng công an phải đối mặt với nhiều vấn đề khốc liệt, gian khổ, đặc biệt trước những vấn đề phức tạp của an ninh phi truyền thống. Do đó, việc tuyên truyền cần toàn diện, chủ động đi sâu tuyên truyền những thành tích, chiến công, sự hy sinh của cán bộ chiến sỹ.

"Việc tăng cường tuyên truyền hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân là để người dân hiểu hơn về công việc của lực lượng, từ đó tạo đồng thuận và ủng hộ lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ", Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Đoàn Bổng